Руки гаишников Казахстана станут светиться в темноте

Дорожно-патрульным полицейским Алматы продемонстрировали образцы новой экипировки регулировщиков, делающей их намного заметнее в тёмное время суток на перекрёстках, пишет портал kolesa.kz.

Новые элементы одежды, представленные сегодня личному составу УАП, — это лёгкая непромокаемая накидка лимонно-жёлтого цвета с белыми светоотражающими нашивками спереди, на спине и рукавах и белые перчатки, также со светоотражающими нашивками в виде круга на ладонях и полосками на тыльной стороне кисти. Пока точно не известно, переоденут ли стражей порядка именно в такую форму и когда это случится. Но если это произойдёт, в темноте они станут намного заметнее.

С 1 января 2017 года у казахстанских полицейских специальным приказом отобрали жезлы, обязав останавливать машины либо жестом руки с одновременной подачей свистка, либо с помощью СГУ во время патрулирования. Позже министр внутренних дел РК заявил, что рассматривается вопрос приобретения специальных краг для регулировщиков, чтобы их было лучше видно на дороге.

Пользователи интернета на данную информацию отреагировали мгновенно. Тем, более, что сравнивать новую форму регулировщиков есть с чем и с кем.

Джон Сноу: «В Мортал Комбат у бойца Скорпиона тоже желтая форма, а из ладони выходит змея. Если он будет держать руку как Скорпион, то будет вообще отпад!»

Джон: «Когда он будет останавливать водителей он будет говорить — get over here!»

Серега: «Ironman в Америке а в Казахстане Ironment ))))))))))))))»

СВ: «В этих перчатках, как Железный человек. Еще в грудь добавить реактор — вылитый Тонни Старк! Нормально было, что у ЖП были жезлы…»

Фоксс: «А еще бы проблесковый маячок на шапку с верху, вообще жесть будет».