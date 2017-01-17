В акимате Шымкента прокомментировали слухи об уходе Габидуллы Абдрахимова

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов не собирается покидать свой пост. Пресс-служба городского акимата опровергла информацию, появившуюся в ряде СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В нескольких изданиях предполагали, что Абдрахимов, возможно, покидает свой пост.

«Габидулла Абдрахимов продолжает работать на своей должности. Он был в отпуске 12 дней и накануне приступил к своей работе. Сегодня градоначальник принимал участие в мероприятии областного масштаба. Городской станции скорой помощи вручили 30 новых спецавтомобилей», — сообщили в городском акимате.

В областном акимате предоставили аналогичный комментарий. Опубликованную информацию там назвали слухами.

Габидулла Абдрахимов на должность акима Шымкента был назначен 19 августа 2015 года. На это место 40-летний чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-м акимом Шымкента за годы независимости.

Напомним, в день своего назначения на должность градоначальника он пообещал превратить Шымкент в самый лучший и привлекательный город как для местных жителей, так и для туристов.

