В акимате Шымкента прокомментировали слухи об уходе Габидуллы Абдрахимова

От
Елена Бояршинова
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Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов не собирается покидать свой пост. Пресс-служба городского акимата опровергла информацию, появившуюся в ряде СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В нескольких изданиях предполагали, что Абдрахимов, возможно, покидает свой пост.

«Габидулла Абдрахимов продолжает работать на своей должности. Он был в отпуске 12 дней и накануне приступил к своей работе. Сегодня градоначальник принимал участие в мероприятии областного масштаба. Городской станции скорой помощи вручили 30 новых спецавтомобилей», — сообщили в городском акимате.

В областном акимате предоставили аналогичный комментарий. Опубликованную информацию там назвали слухами.

Габидулла Абдрахимов на должность акима Шымкента был назначен 19 августа 2015 года. На это место 40-летний чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-м акимом Шымкента за годы независимости.

Напомним, в день своего назначения на должность градоначальника он пообещал превратить Шымкент в самый лучший и привлекательный город как для местных жителей, так и для туристов. 

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4 Комментариев Включено "В акимате Шымкента прокомментировали слухи об уходе Габидуллы Абдрахимова"

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Alia Aldabergenova
Гость
Alia Aldabergenova

Он классный!!!!!! Город суперский становится!!!!!!

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1 час 35 минут назад
Динара Тлепова
Гость
Динара Тлепова

Нравится!

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1 час 31 минут назад
Камиль
Гость
Камиль

Пусть работает! Мне нравится то, что он делает в городе!

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1 час 5 минут назад
b077
Гость
b077

Может, и есть в его управлении хорошие моменты, но лично мне не хватает продуманного озеленения. Недавно удивила посадка деревьев зимой. Разве зимой, когда почва непрогретая, сажают что-либо? ЛТД «Турмыс» так и продолжает очищать город от деревьев… Не может компания по очистке мусора заниматься вопросами озеленения! Их некомпетентность очевидна. Деревья с сухими ветками — их не особо трогают, обязательно надо подкоротить дерево с нормальной кроной. Этим должны заниматься профессионалы. Озеленение — это целая наука.

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27 минут 46 секунд назад
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