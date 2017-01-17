Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов не собирается покидать свой пост. Пресс-служба городского акимата опровергла информацию, появившуюся в ряде СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В нескольких изданиях предполагали, что Абдрахимов, возможно, покидает свой пост.
«Габидулла Абдрахимов продолжает работать на своей должности. Он был в отпуске 12 дней и накануне приступил к своей работе. Сегодня градоначальник принимал участие в мероприятии областного масштаба. Городской станции скорой помощи вручили 30 новых спецавтомобилей», — сообщили в городском акимате.
В областном акимате предоставили аналогичный комментарий. Опубликованную информацию там назвали слухами.
Габидулла Абдрахимов на должность акима Шымкента был назначен 19 августа 2015 года. На это место 40-летний чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-м акимом Шымкента за годы независимости.
Напомним, в день своего назначения на должность градоначальника он пообещал превратить Шымкент в самый лучший и привлекательный город как для местных жителей, так и для туристов.
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4 Комментариев Включено "В акимате Шымкента прокомментировали слухи об уходе Габидуллы Абдрахимова"
Он классный!!!!!! Город суперский становится!!!!!!
Нравится!
Пусть работает! Мне нравится то, что он делает в городе!
Может, и есть в его управлении хорошие моменты, но лично мне не хватает продуманного озеленения. Недавно удивила посадка деревьев зимой. Разве зимой, когда почва непрогретая, сажают что-либо? ЛТД «Турмыс» так и продолжает очищать город от деревьев… Не может компания по очистке мусора заниматься вопросами озеленения! Их некомпетентность очевидна. Деревья с сухими ветками — их не особо трогают, обязательно надо подкоротить дерево с нормальной кроной. Этим должны заниматься профессионалы. Озеленение — это целая наука.