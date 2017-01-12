В Шымкенте шантаж интимными фото может закончиться реальным сроком

В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области начался процесс по делу о сексуальном вымогательстве. По материалам дела, подсудимый молодой человек познакомился через интернет с девушкой, с которой впоследствии начал встречаться,сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Спустя некоторое время герой-любовник стал вымогать у девушки 10 млн. тенге, угрожая в противном случае опубликовать в соцсетях интимные фотографии девушки. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали вымогателя при передачи части денег. Процесс проходит в закрытом режиме.

Подобный случай произошел в Шымкенте в 2015 году. В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области с заявлением обратилась 28-летняя жительница Шымкента. Она рассказала о том, что некий знакомый вымогает у нее деньги. Потерпевшая сообщила полицейским, что познакомилась с молодым человеком через социальную сеть.

По информации ведомства, при встрече новый знакомый, воспользовавшись моментом, сделал несколько ее фотографий, которые впоследствии смонтировал их. Затем шантажируя потерпевшую, угрожая показать фотографии ее мужу и выложить их в интернет, заставил выплатить ему полтора миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, во время передачи денег «шантажисту», задержали подозреваемого, 1990 года рождения, жителя Шымкента.

Полицейские обращаются к жителям области с просьбой быть бдительными. В целях собственной безопасности с осторожностью заводить знакомства через социальные сети.