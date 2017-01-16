В Шымкенте стартовали отчеты районных акимов города. Первыми начали проводить отчетные встречи акимы Абайского и Енбекшинского районов Шымкента.

Ремонт и строительство школ, строительство дорог, уличное освещене и светофоры — вот ряд проблем, волнующих жителей Енбекшинского района, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Саида Турсуметова. На встречу с главой района жители пришли с массой вопросов.

Например, житель района Темирбай Байболов пришел от имени и по поручению жителей сразу нескольких улиц района. Вопросы горожан к своему акиму обсуждались инициативной группой и были выбраны самые насущные проблемы.

Темирбай Байболов, житель Енбекшинского района: «Я хочу спросить по поводу школы №101. Когда уже будет сделан ремонт? Вы посмотрите в каких условиях дети учатся — полы прогнили, про окна и двери вообще лучше не говорить — жалкое зрелище. Еще один вопрос — уличное освещение. У нас опоры освещения установили года два назад, но света как не было, так и нет. Да и столбы уже начали разворовывать. И, наконец, неподалеку от базарчика в селе Елтай можно было бы установить светофор, потому что на пешеходный переход водители не реагируют…»

Если вопрос со светофором и освещением находится на стадии решения, то капитальный ремонт в школе начнется уже в этом году, ответил Галым Ильясов.

Впрочем, планов на 2017 у администрации района немало. Главное, что все они направлены на улучшение жителей района. Среди прочего это и создание рабочих мест, и улучшение работы общественного транспорта. Стоит добавить, что жители работу главы района в 2016 году признали отличной.

В течение получаса аким Абайского района Ахмет Таттыбаев рассказывал собравшимся об успехах района и планах на будущее и получил от жителей самую наивысшую оценку. И это при том, что в районе по прежнему есть не решенные вопросы. Одна из наболевших тем, по мнению жителей Абайского района, участившиеся случаи кражи частного имущества, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Свои предложения районному акимату внесли и депутаты маслихата. Народные избранники предлагают сотрудникам полиции расширить сферу внимания, которая должна распространиться не только на центральные улицы района, но и улицы второго уровня.

Сейчас ежедневное патрулирование ведут 20 машин, вместо двенадцати в недавнем прошлом, а значит и профилактика правонарушений должна быть усилена. На отчетной встрече говорилось и о коммунальных благах. В связи с расширением города проблемы в коммунальной сфере, связанные с подачей качественной питьевой воды, электроэнергии и природного газа по сей день остаются главными.

Напомним, отчетные встречи акимов всех четырех районов Шымкента стартовали 16 января и продлятся до 24 января включительно. Городской акимат Шымкента распространил графики отчетов районных акимов города перед населением. Все свои вопросы, жалобы и предложения акимам в письменном виде можно опустить в специальные урны, расположенные по всем районам Шымкента.

График отчетов и места расположения урн можно посмотреть здесь:

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ В ШЫМКЕНТЕ