Жители многоэтажек неохотно соглашаются на модернизацию своих домов.

Об этом стало известно на отчетной встрече акима Енбекшинского района Галымжана Ильясова о проделанной работе за 9 месяцев перед главой города.

Карантин не отправил в глубокий локдаун преступников. Напротив, дел, связанных с особой жестокостью, в Енбекшинском районе Шымкента стало больше. Полицейские оправдываются. Мол, они не против бороться с преступностью, но делать это некому!

Полковник полиции:»Не хватает полицейских. Привлекаем общественных помощников. Показатели по раскрываемости преступлений будут выше. Упор в работе делаем на профилактику правонарушений, проводим разъяснительную работу среди населения. Снизим количество преступлений».

Масштабное внедрение систем видеонаблюдения во дворах и подъездах, по словам городского главы, частично решит вопрос с нехваткой сотрудников полиции.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:» На что цифровизация?! Пользуйтесь! Необходимо во дворах и общественных местах установить камеры видеонаблюдения. И сразу же вопрос об укреплении личного состава отпадет. Да и те, кто увидят камеры, не будут нарушать общественный порядок».

Возросшая преступность — не единственная беда. Жители многоэтажек в Енбекшинском районе не могут обновить фасады, перекрыть крышу и поменять стояки в подвалах. Для жильцов, выставляемая подрядчиками сумма, оказалась неподъёмной!

Мурат АЙТЕНОВ аким г. Шымкента:»Я согласен с жителями многоэтажек! Смету на модернизацию домов надо пересмотреть. Может надо кровлю сделать по- другому. Например, заменить дорогие стройматериалы на более доступные? Руководителю управления энергетики и коммунального хозяйства поручаю заняться этим вопросом».

Ускорится придется и в жилых массивах, присоединенных Шымкенту.

Галымжан ИЛЬЯСОВ аким Енбекшинского района:»В жилых массивах «Бадам 1» и «Бадам 2″ ведутся работы по водоснабжению. Объект является переходящим. В рамках программы » Дорожная карта занятости населения» в жилом массиве «Бадам» ведется строительство водопроводной системы, на эти цели было выделено 263 млн тенге. Кроме того в жилом массиве «Абдуллабад» ведутся работы по установке водяных счетчиков. В «Базаркакпа» подрядчики продолжают работу по водоснабжению.

За главой Енбекшинского района, остается и вопрос теплоснабжения многоэтажек. Аким Шымкента напомнил, отсиживаться в кабинете и ждать, когда кто-то сделает за тебя работу, не надо. А вот, что точно необходимо, так это встречаться с населением. Чтобы своевременно решать проблемы доверенного района.