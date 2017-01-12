В Шымкенте в деле о наркоторговле поставлена точка: 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В уголовном суде сегодня оглашен приговор в отношении 30-летнего Дениса Баева, обвиняемого в торговле наркотиками в особо крупном размере. Суд признал его виновным, однако осужденный оказался не единственным, о ком было упомянуто в приговоре. Нелестную оценку качества работы получили и следователи, занимавшиеся расследованием этого дела , сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

В ходе судебного разбирательства по делу о наркоторговле, суд, кроме доказательств вины подсудимого, выявил также нарушения норм уголовно-процессуального кодекса, допущенных следователем.

До сведения прокуратуры Южно-Казахстанской области будет доложено — отсутствие контроля при расследовании уголовного дела в отношении Баева Енбекшинским отделом полиции УВД г. Шымкента и о нарушениях норм уголовно-процессуального кодекса, допущенных при расследовании уголовного дела, старшим следователем Енбекшинского ОП гр. К-вым. Принять соответствующие меры дисциплинарного характера.

Тем не менее огрехи следствия не избавили подсудимого от строгого наказания. Денис Баев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч. 3 пункт 3 и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее 30-летний Денис Баев заявлял, что сам наркотики употреблял и даже делился смертельным зельем с друзьями, но торговлей наркотиками не занимался. В ходе судебного разбирательства было доказано обратное. В октябре прошлого года, добровольный помощник правоохранительных органов произвел контрольный закуп марихуаны у подсудимого.

Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.