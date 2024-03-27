27-летний ранее судимый «заминировал» продуктовый магазин в Шымкенте: суд вынес приговор

В Шымкенте за ложное сообщение о «минировании» продуктового магазина осудили местного жителя.

Дело рассматривали в межрайонном суде по уголовным делам Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Он отправил ложное сообщение об акте терроризма, находясь на учете службы пробации. Подсудимый в суде не раскаялся, вину не признал, передает OTYRAR.

В этом небольшом продуктовом магазине год назад развернулась настоящая спецоперация: с оцеплением и эвакуацией людей. Ночью в полицию поступил звонок о заложенной бомбе. К месту происшествия были стянуты сотрудники взрыво-технической группы, спасатели и правоохранители. Взрывное устройство в итоге не было обнаружено. Позже «шутника», переполошившего город, вычислили, а дело направили в суд.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Оперативными мероприятиями он был установлен сотрудниками полиции. Данное дело было рассмотрено, он был признан виновным по совокупности всех представленных доказательств. Суд признал его виновным по статье «Сообщение по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма». Допрашивались по данному делу и свидетели, кто рядом находился, имеются материалы и другого уголовного дела».

На скамье подсудимых оказался 27-летний неженатый и официально нетрудоустроенный мужчина. Ранее он уже был осуждён на 7 лет за разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков. Через несколько лет, проведённых в колонии, его приговорили к ограничению свободы, дав шанс на исправление, которым мужчина не воспользовался. «Телефонного» террориста приговорили к четырем годам лишения свободы.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента

«Прокурор запросил для него 2,5 года.

-Его этапировали в какое учреждение?

-Максимальной безопасности, ну в строгое, поскольку он ранее привлекался к уголовной ответственности.

-Вину он не признавал?

-Вину он не признавал, он говорил, что телефон в свободном доступе был, мог любой позвонить и воспользоваться его телефоном»

С вердиктом представителей Фемиды осуждённый не согласился. Он планирует обжаловать приговор. Дело сейчас находится на рассмотрении апелляционной коллегии.

В городском межрайонном суде по уголовным делам рассказывают, что подобные шутки о ложном факте теракта, для Шымкента сейчас редкость. Последний раз, дело по лжетерроризму, представители Фемиды рассматривали около пяти лет назад.

Однако, аналогичные лжетерракты пугают казахстанцев в других регионах страны. В феврале этого года в Костанае неизвестные рассылали сообщения о готовящихся массовых убийствах в городских школах. Незадолго до этого подобные рассылки были зафиксированы в Караганде. Там полицейские установили Автора — им оказался 13-летний школьник.

Лжетерракты, которые якобы готовятся в учебных заведениях, не на шутку взбудоражили жителей Павлодара, Петропавловска и Актобе. Установлены ли авторы этих фейков — пока неизвестно.