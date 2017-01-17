Временную регистрацию на eGov можно оформлять онлайн с 18 января

Оформить временную регистрацию в онлайн-режиме можно будет с 18 января. Сегодня онлайн-регистрацию по месту временного пребывания запустили в тестовом режиме, сообщает informБЮРО.

«Сейчас все успокоилось, все решается аккуратно. Я вам скажу, из 100%, которые пришли и зарегистрировались, 50% пришли на постоянную регистрацию. То есть, это те люди, которые вообще жили без прописки. Онлайн-режим с сегодняшнего дня в тестовом режиме будет работать. Я думаю, наладится это все», – сообщил в интервью журналистам министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, в свою очередь, заявил о возможности пройти онлайн-регистрацию уже с завтрашнего дня.

«Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра. Сейчас тесты идут, я сейчас приеду на работу, проверю, как работает, потом напишу об этом или опубликую», – сказал он в интервью журналистам в кулуарах Правительства.

Также министр выразил соболезнование семьям погибших в ЦОНах.

«Мы соболезнуем, в первую очередь, близким. Необходимо отметить что мы подробно изучили этот инцидент. Человек находился за рабочим столом, сидел. Медицинская помощь была ему оказана сразу же. Насколько я знаю, сейчас выясняется, что человек был болен».