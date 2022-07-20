Вход в мобильное приложение eGov Mobile доступен через биометрию

В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом – с помощью биометрии.

Обновления позволяют гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев.

Теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видео-идентификацию Digital ID и получить ЭЦП ключи. Отметим, что ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого SMS кода либо ЭЦП ключей. Теперь вход будет осуществляться только через биометрию.

Что дает авторизация с помощью биометрии в приложении eGov Mobile:

— больше функциональных возможностей, в том числе последующий вход в приложение через Face ID, отпечатку пальца либо короткого кода (в зависимости от смартфона и настроек на нем);

— возможность получать Рush уведомления;

— отправка обращений через платформу e-otinish и т.д.;

— в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если не успели завершить процесс;

— более надежную защиту персональных данных.

«Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового смс-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль.

К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов», — отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

С детальной видеоинструкцией можете ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kOAPZs2RTo8

После успешной авторизации и создания ЭЦП ключей последующий вход в приложение будет осуществляться с помощью Face ID, Touch ID (отпечаток пальца) и/или короткого кода.

Отметим, что сегодня в мобильном приложении eGov Mobile доступны порядка 400 госуслуг eGov.kz и услуги e-license для физических лиц. Ежемесячно мобильным приложением eGov Mobile активно пользуются порядка 2,4 млн. казахстанцев.

Популярный среди пользователей сервис «Цифровые документы» содержит 18 документов.

Сегодня цифровыми документами можно воспользоваться в:

— аэропортах страны при внутренних перелетах;

— при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах и покупке билетов АО «КТЖ»;

— в отделениях АО «Отбасы Банк» и АО «ЕНПФ»;

— оператора сотовой связи Beeline;

— при получении услуг в банках второго уровня (Kaspi.kz, Halyk Bank);

— в офисах АО «Freedom finance» и АО «Казахтелеком»;

— получении и отправке почтовых посылок, и кассовых операциях АО «Казпочта»;

— при получении госуслуг в ЦОНах (за исключением миграционной службы);

— пунктах обмена валют и у нотариусов.