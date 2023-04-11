ТОП — 5 госуслуг для шымкентцев

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкент составил рейтинг самых востребованных госуслуг, за которыми обращались граждане с начала года в центры обслуживания населения.

Как оказалось, самой востребованной с начала года стала услуга по перерегистрации автомобиля. По предварительным данным, шымкентцами перерегистрированы 59 тысяч автомобилей.

На втором месте — услуга по выдачи электронно-цифровой подписи. В ЦОНах Шымкента с начала года выдано более 44 тысяч ЭЦП.

На третьем месте — услуга по выдаче удостоверений личности и паспортов. Документы получили более 42 тысяч граждан.

Желание получить или заменить водительские права занимает четвертое место в нашем рейтинге. В спецЦОНы Шымкента за этой услугой обратились 37 тысяч человек.

Ну и на последнем пятом месте владельцы недвижимости: за услугой по госрегистрации прав (обременений) на недвижимое имущество обратились около 18 тысяч раз.

При этом, по предварительным данным, филиалом ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент с начало года оказано около 300 тысяч госуслуг.

Добавим, госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает 1233 государственные услуги.

Напоминаем: госуслуги можно получить онлайн даже в праздничные и выходные дни через портал электронного правительства eGov.kz, приложение «ЦОН», телеграм-бот EgovKzBot2.0, мобильное приложение Egovmobile и банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.