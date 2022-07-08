Шымкентцы могут получить сведения о земельных участках через Еgov.kz

Теперь сведения о земельных участках, зарегистрированных на ИИН/БИН клиента, можно получить через портал электронного правительства​ egov.kz.

Как это сделать рассказали в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент.

Для получения услуги пользователю необходимо в разделе «Недвижимость» выбрать услугу «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра», авторизоваться на портале и нажать «Заказать услугу онлайн». После чего пользователю отобразятся ИИН/БИН, затем нажмите «Отправить запрос на наличие земель». При отсутствии зарегистрированных земель статус отобразиться моментально и появится кнопка «Получить справку».

По словам пресс-секретаря городского филиала «Правительство для граждан» Алтынай Татаевой, владельцы могут получить полную, развернутую информацию по всем зарегистрированным землям в виде справки. Для этого вам нужно иметь ЭЦП, либо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Обработка заявки займет 15 минут.

В результате клиент получит список имеющихся земель с информацией об адресе, площади и целевом назначении, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра, с возможностью выбора до 10 земель одновременно, для последующего получения справки, в личный кабинет, с полной развернутой информацией.

Отметим, Госкорпорация «Правительства для граждан» оказывает следующие комерческие услуги по линий земельного кадастра: Разработка землеустроительных проектов любой сложности (ИЖС, ЛПХ, здания-строения, к/х, гаражи, недропользователи, объекты инфраструктуры); Установление границ земельных участков на местности; Определение потерь сельскохозяйственного производство; Предоставление сведений государственного земельного кадастра и т д.