Ввозить и перемещать продукцию в рамках ЕАЭС предприниматели будут по-новому

Товаропроизводителям Южного Казахстана разъяснили порядок регулирования ввоза и перемещения продукции в рамках Евразийского экономического союза. Отныне, товары, ввезенные на территорию Казахстана из третьих стран с применением пониженных таможенных пошлин, будут выпускаться в оборот только на казахстанский рынок и считаться условно выпущенными.

Чтобы импортируемый товар получил статус «товар ЕАЭС» и его можно было поставлять в другие страны Союза, импортеру необходимо будет уплатить ввозные таможенные пошлины по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Асхат Исаков, руководитель Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости ДГД по ЮКО: «При ввозе товаров, включенных в перечень, на территорию Республики Казахстан с территорий третьих стран, ввозные таможенные пошлины могут быть уплачены, исходя из ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. В этом случае соответствующий товар приобретает статус товара Евразийского экономического союза в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза».

Напомним, Казахстан стал членом ВТО в декабре 2015 года. А с 11 января 2016 года вступил в силу Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза. Предполагается, что после присоединения к ВТО Казахстан снизит импортные таможенные пошлины на три с половиной тысячи наименований товаров.