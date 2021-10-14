На очередном заседании Совета по защите и противодействию коррупции были рассмотрены обращения хлопкоперерабатывающих предприятий «Azala Cotton» и «АГФ групп».

Обе компании экспортоориентированные, расположены на территории Специальной экономической зоны «Оңтүстік».

ТОО «Азала коттон» — единственная фабрика в республике по производству хлопчатобумажной пряжи, «АГФ групп» — самый крупный производитель домашнего текстиля в Казахстане, который поставляет свою продукцию для шведской компании IКЕА. Их объединяет одна общая проблема, с которой сталкиваются все предприятия СЭЗ при получении поддержки от государства.

«Участникам СЭЗ по госпрограммам предусмотрено возмещение части их затрат. При получении кредита государство возмещает нам часть процентной ставки. Мы берем кредиты на расширение, поддержание основного вида деятельности предприятия. Соответственно, в целях поддержки предприятий государство выплатило субсидии в рамках государственных программ. Однако органами государственных доходов полученные субсидии расценивают как прибыль, на которую они потом начисляют КПН», — возмущаются руководители текстильных предприятий.

С их стороны прозвучал вполне логичный вопрос: «Если субсидии облагают налогами, зачем нам тогда такие субсидии?»

Предприниматели не могут понять, почему налоговые органы приравнивают субсидии к имуществу, полученному налогоплательщиком безвозмездно, тогда как субсидии выделяются на возмещение ранее понесенных затрат.

Как выяснилось на заседании, текстильные предприятия облагаются налогами и при образовании валютной курсовой разницы.

«Поскольку мы отправляем продукцию на экспорт, то получаем выручку от реализации товаров в иностранной валюте. По Налоговому законодательству, полученный доход от реализации продукции в иностранной валюте для участников СЭЗ освобождается от уплаты КПН. Однако при конвертации данной иностранной валюты образовывается курсовая разница. Налоговики признают его прочим доходом, полученным не от приоритетных видов деятельности, и облагают 20-процентным КПН. Почему? Ведь курсовая разница возникла при конвертации, вне нашей воли, и она является стадией одного вида деятельности, и никак по- другому. В данном случае курсовая разница образовалась от осуществления приоритетного вида деятельности предприятия и не может быть отнесена к «прочим доходам» от «иных видов деятельности» участников СЭЗ, и она не является выручкой от курсовой разницы», — отмечают предприниматели.

Такими вопросами озадачены все предприятия СЭЗ, экспортирующие продукцию. Но опасаясь ареста счетов за невыполнение уведомления налоговых органов, оплачивают начисленный КПН, который в общем итоге выливается в немаленькую сумму. Оплатили все, кроме ТОО ««Azala Cotton». В результате счета компании заблокировали в тот самый момент, когда начался закуп хлопка-волокна, на котором компания намерена работать весь последующий год.

«Если я сейчас не приобрету сырье, мне нет смысла работать дальше. Придется закрыть фабрику и распустить людей. А это около 600 человек, большую часть которых составляют малоимущие семьи», — отмечает директор ТОО «Azala Cotton» Бекет Турсынханов.

Как отметил председатель Совета Мэлес Сейтжанов, сегодня на заседании Совета специально создана диалоговая площадка для того, чтобы рассмотреть наболевшие проблемы.

«Предприниматели желают обсудить их с государственными органами и получить соответствующие ответы либо предложения по их решению. Поэтому мы пригласили представителей департамента государственных доходов города Шымкент, Фонда поддержки предпринимательства «Даму», онлайн-участие примут представители Министерства национальной экономики РК и Комитета государственных доходов Мин.фин. РК, центрального аппарата Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — отметил он.

Для разъяснения ситуации по онлайн-трансляции был подключен Комитет государственных доходов.

Представитель КГД подтвердила правильность начисления КПН территориальными органами госдоходов, поясняя при этом предпринимателям, что статьи налогового законодательства необходимо читать в совокупности. При этом отметила, что Комитет еще раз рассмотрит обращение участников СЭЗ по существу вопроса, а также предложения по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Центральный аппарат НПП, в свою очередь сообщил, что приложит максимальные усилия по скорейшему получению официального разъяснения от КГД, по результатам которых будут приняты дальнейшие меры.

Налицо – разночтение налогового законодательства, в результате которого страдают текстильные предприятия, – к такому выводу пришли члены Совета.

Совет рекомендовал Палате предпринимателей г.Шымкент оказать содействие участникам СЭЗ «Оңтүстік» в получении официальных разъяснений Комитета госдоходов и Министерства национальной экономики РК по рассмотренным вопросам.

А Департаменту государственных доходов по г.Шымкент — инициировать внесение изменений в налоговое законодательство в части уменьшения для участников СЭЗ суммы КПН на 100 процентов по субсидиям и по суммам конвертации валюты.