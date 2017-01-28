Жители Толебийского района ЮКО задали партийцам очень неудобные вопросы

Толебийцы задали партийцам очень неудобные вопросы. В Толебийском районе ЮКО провела работу выездная общественная приемная партия «Нур Отан». Жители района получили возможность озвучить свои проблемы перед руководителями и заместителями областных управлений и ведомств. К некоторым вопросам в общественной приемной оказались явно не готовы.

Здравоохранение, социальное обеспечение, ЖКХ — вот далеко не все сферы, волнующие толебийцев. Были и неожиданные просьбы. Например, одна квартирная хозяйка попросила помощи для своего квартиранта. Женщина считает, что ее постоялец заслуживает медицинской помощи. По ее рассказу, человек просто брошен на произвол судьбы…

«Много лет назад я поселила квартиранта. Сейчас ему 85 лет, у него никого нет, ни семьи, ни детей. Сейчас он себя очень плохо чувствует, почти не выходит, глаза его не видят, он в подгузниках. Я хочу, чтобы ему открыли портал и возможность пролечиться в больнице…»

Житель села Коксаек предложил представителям партии сделать «Правительство для граждан» к этим самым гражданам поближе. Хотя бы на 20 километров.

Меирбек Керимов: «Прошу в нашем ауле открыть ЦОН! Чтобы получить элементарную справку, приходится преодолевать от 20 до 60 километров!»

Еще один важный вопрос касался финансирования на развитие бизнеса. Фермер пожаловался на волокиту с документами. «Не могу получить кредит на откорм скота, хотя сдал все документы. Каждый день кормят «завтраками». Никакого толкового ответа я не получил. И еще: у нас не выдают участки под ИЖС. Молодежь уезжает, потому что жить негде, строить тоже негде… Вам нужны люди в селе?»

А вот следующий выступающий привел членов общественной приемной в полное замешательство. Уже хотя бы потому, что жители обвинили экс-чиновника в коррупционном преступлении и потребовали разобраться.

Галымжан Ибрагимов, сельский округ Алатау: «В нашем сельском округе дорогая земля, 10 соток здесь стоят от 40 до 50 тысяч долларов. В 2005 году, когда акимом района был Мухит Алиев, он забрал 806 га 28 соток, в которых можно было разместить зоны отдыха и вынес решение на 4094 соток. Наши земли он отдает в аренду на 49 лет. Там сейчас везде зоны отдыха, вплоть до нашего старого кладбища. Каналы, по которым шла вода, перекрыты, а зоны отдыха прямо на реках расположили. Куда мы только ни обращались, никаких мер не принимают! Мы написали в Астану, в «Нур Отан». Комиссия приезжает, ничего не делает и уезжает. Мы требуем вернуть наши земли! За время смены двух акимов мы лишились 2000 га земель!»

Представители органов внутренних дел пообещали детально разобраться в вопросе и пригласили руководителя крестьянского хозяйства приехать на встречу с полным пакетом документов.

Как ответят представители партии «Нур Отан» на все остальные жалобы, пока неизвестно. Возможно, о результатах обращений сообщат дополнительно.