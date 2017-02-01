Габидулла Абдрахимов: «Я не уверен, что все начальники МПС останутся на своих местах…»

В городском акимате прошло совещание акима с руководителями местной полицейской службы Шымкента. Глава МПС, подполковник Данияр Мейрхан и руководители районных МПС отчитались о работе, проделанной службой в прошлом году, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данияр Худайбергенов.

Как рассказали полицейские, количество правонарушений снизилось. Снизилось и число ДТП на дорогах Шымкента. Из тех задач, что сегодня стоят перед службой местной полиции сотрудники назвали ликвидацию незаконной торговли, процветающую во всех районах города.

За последний год усилиями сотрудников местной полицейской службы криминогенная обстановка в городе улучшилась. И в первую очередь это сказалось на уличной преступности. Именно на борьбу с этой категорией правонарушений и создавалась новая полицейская структура.

Данияр Меирхан, начальник МПС Шымкента: «За 2016-й год по Шымкенту число уголовных правонарушений удалось снизить на 7,4 процента. Несмотря на то, что количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения увеличилось на 26 процентов удалось снизить преступность в общественных местах на 0,7 процента в том числе на улицах на 8,6 процента…»

Тем не менее, по некоторым показателям число правонарушений выросло. Так почти на 10% увеличилось количество краж, большая часть из которых приходится на хищения сотовых телефонов. Немалый процент к статистике полицейских добавляют квартирные кражи, совершенные главным образом, в новостройках.

Начальник МПС Абайского района Шымкента: «Больше всего краж происходит в недостроенных домах в микрорайонах Самал-3, Ынтымак, Игилик и Кызыл Жар. Горожане строят дома летом, а на зиму оставляют без присмотра, вот их и обворовывают…»

Рецепт, как оградить горожан от краж в многоквартирных домах рецепт предложил аким города Габидулла Абдрахимов. Для этого, по словам градоначальника, достаточно по примеру кодовых замков установить в многоэтажках камеры наблюдения.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Договоритесь с охранными компаниями, пусть скинут стоимость установки видеокамер, чтобы горожанам было не накладно. Эти камеры будут фиксировать всех, кто входит и выходит из подъезда. Это обязательно даст результаты. В течении месяца переговорите со всеми домкомами и начинайте установку камер видеонаблюдения…»

В заключении собрания градоначальник указал на все недоработки и озвучил предварительные выводы.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Я не уверен, что все начальники районных МПС останутся на местах. Я не доволен работой районных полицейских. Так дальше не может продолжаться, когда работают по старым методикам. Работают на отчетность. Считают, что больше бояться надо начальство, а не жителей города…»

В ходе совещания аким Шымкента указал и на недоработки работников городского отдела транспорта и пассажирских перевозок. Габидулла Абдрахимов дал им указание в течении месяца навести порядок на автобусных остановках и вокзалах, где хаотично скапливаются автобусы и маршрутные такси.