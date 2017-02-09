Как собрать 200 тонн с гектара: жители соседней области перенимают опыт декхан ЮКО

В Южно-Казахстанскую область прибыла группа делегации из Жамбылской области с целью обмена опытом. Как собрать 200 тонн с гектара: фермеры соседней области перенимают опыт у южноказахстанских дехкан.

В состав делегации вошли владельцы крестьянских хозяйств и предприниматели, руководитель управления сельского хозяйства Н.Нуржигитов, специалисты в области сельского хозяйства, акимы сёл. Делегацию, состоящую из 60 человек, возглавил заместитель акима Жамбылской области Абдалы Нуралиев.

Аким района К. Абдуалиев вместе с заместителями ознакомил гостей с работами, проводимых в районе. Делегация посетила питомник по выращиванию саженцев, где ознакомилась с дезинсекционными работами по травлению в зимний период. С начала года проведены дезинсекционные работы 70 тысяч саженцев яблонь. Кроме того, здесь выращивают саженцы граната, инжира, банана и лимона.

«Официальная рабочая поездка организована по поручению акима области Карима Кокирекбаева в рамках обмена опытом с регионами. В лидирующую в сфере развития сельского хозяйства Южно-Казахстанскую область, мы прибыли со специалистами сельского хозяйства, владельцами крестьянских хозяйств, акимами районов и предпринимателями. У южноказахстанцев налажена своя система работы и у нас есть, чему поучиться. В дальнейшем, мы также используем опыт в направлении благоустройства», — сказал заместитель акима Жамбылской области А.Нуралиев.

На границе с Узбекистаном работают 4 таможенных поста, через которые в год проходят 18-19 млн. человек. Гости, ознакомившись с работами по благоустройству территорий таможенных постов, отметили, что им есть чему поучиться в данном направлении. В частности, посадка на заброшенных оврагах таких деревьев, как туя, можжевельник, ель.

Побывав в крестьянском хозяйстве «Жабай ата» населенного пункта Капланбек, делегаты ознакомились с деятельностью теплицы. Крестьянское хозяйство, имеющее 15 гектаров теплицы, использует метод капельного орошения.

Продукция данного хозяйства экспортируется на рынки Северного и Южного Казахстана, а 46 процентов продукции — в Россию. Кроме того, группа делегатов ознакомилась с деятельностью ряда тепличных комплексов, построенных с применением современных технологий.

В целом общая площадь теплиц области достигает 1123 гектаров, то есть 87% всех теплиц страны. За счет этих теплиц было собрано в этом году 160 тыс. тонн плодоовощной продукции. Общая площадь теплиц в Сарыагашском районе составляет 600 гектаров (55%). Дехкане, собирающие урожай дважды в год, получают с гектара 100 тонн, то есть 200 тонн продукции в год.

Делегация из Жамбылской области заинтересовалась опытом коллег по вопросам экспорта, а также тем, что южноказахстанские аграрии с минимальными затратами получают большой урожай.

«Целью нашей рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область является ознакомление с теплицами, построенные по новым технологиям и применение опыта в Жамбылской области. Как вам известно, 45 процентов всех теплиц в стране находится в Сарыагашском районе. Развитие теплиц в стране способствует улучшению социального положения. Здесь, нас заинтересовали вопросы получения 200 тонн продукции с гектара, а также реализация экспорта и эффективная организация продовольствия. Сегодня теплицы в Жамбылской области занимают площадь 27 гектаров. В ближайшее время мы планируем активизировать работу в этом направлении, а именно развитие производственных теплиц. Эта поездка была для нас продуктивной и полезной. Нам есть чему поучиться в данном направлении», — сказал руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области.

В ходе этой поездки, делегаты ознакомились с самым крупным тепличным комплексом в Казахстане «Аделя». Также планируется встреча с акимом области Ж.Туймебаевым.

Пресс-служба акимата ЮКО