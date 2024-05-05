Пасхальное послание епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа

Возлюбленные, о Господе, всечестные пастыри, монашествующие и все верные чада Чимкентской и Туркестанской епархии! Вновь Вселенная ликовствует преисполненным радостью пасхальным благовестием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом кратком гимне победы жизни над смертью заключен ответ на главный вопрос человечества: вопрос о смысле нашей жизни, которая не заканчивается здесь, на земле, а простирается в вечность. Воскресением Спасителя нам открылся путь к бессмертию, путь к бесконечной жизни в любви Божией через обновление во Христе Иисусе.

Без веры в Воскресение Христово, веры в собственное воскресение и в жизнь будущего века человеку остается лишь одно – всеми силами пытаться достигнуть бессмертия в физическом теле, усовершенствовать человеческую природу, продлить земную жизнь, свое земное комфортное существование. В попытках достижения бессмертия человек с помощью науки и новых технологий, посредством различных экспериментов останавливает процессы старения, продлевает жизнь, изыскивает любые возможности оцифровать сознание и перенести его в новые искусственные носители. В этой погоне за физическим бессмертием человек перестает задумываться о конечности земного бытия и уже не расценивает время своего земного существования как подготовку к встрече с Богом.

История повторяется, и, как некогда в раю, диавол вновь лукаво предлагает людям уподобиться Богу и стать совершенными, но при этом независимыми от Творца. Нам же, уповающим на человеколюбие Спасителя, следует держаться и всеми силами крепиться в истине Божией, отвергая ложь, мечты и злобу диавольские в самом начале. Ведь Воскресением Христовым прельщение диавола упразднится.

Воплотившийся, распятый и Воскресший Христос преобразил падшее человечество и открыл людям путь к истинному бессмертию и вечной жизни.

Этим путем последовали те, кого мы прославляем в числе новомучеников и исповедников православной церкви, пострадавших на нашей святой чимкентской земле и погребенных в месте, называемом Лисьей балкой. Они видели все то же, что и мы: развитие цивилизации, прогресс в науке и медицине, большие возможности для своего земного благополучия – ведь все они были талантливыми и образованными людьми. Однако святые страдальцы не пытались продлить время своей жизни. Им обещали долголетие и комфорт, достаток и покой. Но они, не устрашившись никаких земных лишений, возлюбив благочестие и жизнь по духу Божьему, избрали иной путь – путь, ведущий в Царствие Небесное. Святые земли чимкентской, зная, что могут избежать мучений и несвоевременной смерти, если откажутся от веры, все же не отреклись от Христа. Их подвиг вдохновляет нас исполниться решимости оставить грех, возвыситься духовно и обратиться к Богу, живя по Его заповедям, в любви к Господу и ближним.

Со дня Воскресения Христова всем людям дана возможность и на земле жить новой жизнью праведника, а в будущем уготован другой мир – вечный, блаженный.

Откликнемся же и мы на призыв Воскресшего Спасителя: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34).

Возвысимся над суетой житейских будней, прославим величие Божественной любви, укрепимся Воскресением Христовым в служении церкви, обществу, семье, ближнему и радостно воскликнем:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»

Пасха Христова, 2024 год, град Шымкент

Три пасхальные истории

В эти прекрасные дни, когда Христос здесь, с нами, ходит по земле, хочется говорить

о хорошем и светлом. О том, что Он, правда, рядом. И стучится в наши сердца.

Вот же Он… Расскажу три маленькие пасхальные истории о том, как одно доброе дело все меняет.

«Тебя там дядька странный спрашивает»

Была Великая суббота. Я бродила по нашему подворью и наблюдала за народом, который принес сюда свои корзинки с куличами и яйцами.

Я очень люблю этот день. И этих людей – случайных, совсем не церковных, которые, возможно, в следующий раз придут только через год. Но что-то привело их сюда. Или Кто-то. Коснулся их душ, и они старались, трудились, пекли куличи, некоторые из них прямо произведения искусства. Многие из этих людей мало понимают, но чувствуют, что вот-вот случится что-то великое, неповторимое. Поэтому они здесь…

«Лен, тебя там какой-то дядька странный спрашивает», – раздался голос одной нашей прихожанки.

Я немного напряглась. Не каждый день тебя разыскивают странные дядьки. Но тут он подошел сам. Это был Володя.

Он появился у нас в храме в Николином уголке года два назад, попросил помощи. Люди приносят нам вещи, и мы раздаем их нуждающимся. Володя не выглядел как бродяга, но хотел есть, ему нужна была одежда. А больше – обувь. Говорил, что проигрался в карты. Но врал или нет – не знаю.

Я подобрала ему какие-то вещи, мы с храмовыми девчонками его накормили и договорились, что я спрошу у мужа, нет ли у него лишних ботинок. У них один размер. Оказалось, что есть чудесные кроссовки. Почти новые.

А потом Володю посадили в тюрьму. Я это узнала, потому что мне позвонили из полиции. У него в телефоне в исходящих звонках мой номер был последним.

Пробивали информацию.

И вот через два года в Великую субботу он пришел в храм. Чистый, красивый. В той самой одежде и кроссовках, которые я ему дала. Три дня назад он вышел на свободу и пришел, чтобы найти меня и поблагодарить. За то, что у него нормальные, приличные вещи. За ту еду. За то, что в нем увидели человека. Только для этого. Ему ничего не было нужно. Он ничего не просил. Он говорил: «Спасибо!»

«Если тебе что-то будет когда-нибудь нужно, позвони», – сказал мне Володя.

Еще была суббота, а мне хотелось плакать от радости и кричать: «Христос воскресе!»

Потому что в этот день, накануне Пасхи, человек из тюрьмы идет в храм благодарить.

Это значит, что коснулся Христос его сердца. Взял его за руку и повел к Себе. И воскрес человек. Потому что есть Бог. Какое же счастье, что я это видела!

Стыдно было, что заволновалась, подумала про себя: «Зачем меня ищет какой-то дядька?»

«Мы самые крутые в деревне»

Было это несколько лет назад. Тоже шли пасхальные дни. Не помню уже, как получилось, но кто-то рассказал нам о молодой девушке из бедной деревни.

Она забеременела от какого-то парня. Тот, узнав об этом, сразу сбежал. Нет у нее ни денег на коляску, ни одежды, ни памперсов. И собралась она делать аборт.

Ни на что не надеясь, мы с нашими девчонками из уголка собрали этой девушке гору одежды – и детской, и взрослой. Продукты, коляску, игрушки, подгузники. Все что могли. И передали в ту деревню.

Прошло время. Нам позвонили и рассказали, что девушка, увидев все это «богатство», отказалась от аборта, родила ребенка. И теперь они с ним самые крутые в деревне. Жизнь у нее налаживается.

Тогда мы тоже смеялись и плакали. Потому что Пасха, потому что воскрес Христос и торжествует жизнь. И эта маленькая жизнь ребенка тоже. Сохраненная Им, Который свел нас всех вместе. Чтобы родился малыш и был счастлив…

Знаете, есть люди, которым не нравится наш уголок. В церковной жизни так тоже бывает.

«Развели тут бомжатник, – слышим мы за спиной. – Никому это не нужно. Здесь дети, а вы наприводили».

Когда обидно и хочется плакать, я вспоминаю ту девушку и ее ребенка. Буду вспоминать и Володю, который освободился из тюрьмы и пришел сказать нам: «Спасибо!» И своих собственных детей, которые его видели. И знают, если не оттолкнуть человека, то он станет твоим другом. И когда-нибудь сможет прийти тебе на помощь.

«Пасхальные зубы»

Есть у нас в храме тетя Тоня. Ей 89 лет, она очень радовалась, что одну из наших дочерей тоже зовут Антонина. А потом мы с удивлением узнали, что у обеих день рождения 14 августа. В один из наших престольных праздников.

Когда-то давно тетя Тоня работала у нас в трапезной, с тех пор не может остановиться и печет всем блины.

В пандемию она заболела ковидом. Лежала в больнице с двусторонней пневмонией. Выкарабкалась, чему мы все несказанно рады.

И вот на Страстной случилась у нее неприятность – раскололся зубной протез. Вроде бы не катастрофа, но жевать-то как? А на новый денег нет.

Стояла она в Страстную пятницу в храме, страдала и поделилась своей бедой с нашей прихожанкой, певицей Леной Зайцевой. Та ей дала часть денег и потом позвонила мне: «Может, соберем?»

Вечером я написала пост в «Фейсбуке», и ранним утром в субботу у меня уже была сумма в два раза больше, чем нужно.

Муж заехал за тетей Тоней, чтобы подбросить ее в храм, и отдал ей деньги.

А она позвонила мне и плакала: «Спасибо, спасибо вам всем! За любовь, за заботу! Какие же люди, Божьи люди! Теперь у меня будут зубы. И я еще смогу купить себе к Пасхе что-то вкусное. Какой подарок!»

Благодарила и никак не могла поверить.

Божьи люди… Да, все мы Божии, даже те, кто пока об этом не подозревает. Но коснулся Господь их сердец. И не могут они пройти мимо беды совсем незнакомой бабушки. А для кого-то – знакомой. Подарили ей «пасхальные зубы».

Это смешно, я понимаю. Но как же для нее это важно! Важно, что есть те, кому не все равно, даже если они ее совсем не знают, нашу прекрасную тетю Тоню.

Но живы души. А живая душа стремится делать добро. Она без этого не может.

Христос воскресе!

Елена Кучеренко