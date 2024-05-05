Город не потонет, деньги выплатят. О чем говорили на сессии маслихата?

Всех интересует, сколько денег получат ветераны ВОВ и другие категории, которые входят в список тех, кому окажут единовременную помощь.

На сессии городского маслихата обсудили вопросы выплат и не только, один из главных вопросов, как будут решать проблему с ирригационной системой города.

Итак, теперь у районных акиматов станет на одну головную боль меньше. Народные избранники поддержали инициативу передачи ирригационной системы в управление комфортной среды.

Не секрет, что проблема ирригационной системы стала едва ли не самой большой головной болю как горожан, так и отцов города. Теперь эта сфера будет передана управлению комфортной среды. Сумеет ли управление найти панацею от этой беды, покажет время.

«Это усилит работу и можно будет ее контролировать. Ответственным будет управление, а не разные ведомства. Тут нельзя сказать, что районные акиматы не справились с работой, за этой сферой должно следить одно управление», — говорит Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента.

А теперь по выплатам. Ветеранам войны в Афганистане увеличат размер выплат. Если раньше сумма составляла 36 тыс 132 тенге, в этом году эта сумма равна 45 тыс 166 тенге. При этом, ветеранам ВОВ в этом году выплатят 2 млн тенге. Поддержать эту инициативу просила народных избранников руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента Жанат Утебаева.

«Чернобыльцам выплатят также сумму в размере 45 МРП, ветеранам ВОВ 542 МРП. Также предлагаем внести социальную помощь для тех, кто состоит на службе пробации, там предлагаем выплачивать сумму в размере 10 МРП», — пояснила Жанат Утебаева руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента.

Аким Шымкента отметил, все предложенные изменения будут полезны для жизни горожан. Глава третьего мегаполиса не сомневается — ирригационная система будет налажена и станет работать, как часы, чтобы город даже при малых осадках не превращался в Венецию.