В Шымкенте пять спортшкол незаконно оформляли доплаты сотрудникам, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

Обогащались водители директоров, кочегары, коменданты, референты, архивариусы и переводчики. Хотя эти выплаты за победы спортсменов предназначались другим. Тем, кто участвует в подготовке учебно-тренировочного процесса. Антикор провёл внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта. В аналитическую группу также вошли волонтёры, они то и выявили неоднозначную практику расчёта доплат. Бухгалтера спортшкол объяснили это тем, что – плохо поняли нормативно — правовой акт, где указаны должности. Незаконные выплаты они начисляли на протяжении трёх лет. А теперь бюджетные деньги придётся вернуть. Многие сотрудники сделали это сразу.

«К примеру водитель, правовым актом предусмотрен водитель. Но водитель должен именно участвовать в развозке спортсменов на соревнования и так далее. Но ни в коем случае водитель руководителя спортшколы. + Данные нарушения были также направлены в уполномоченный орган – госаудита, департамент внутреннего государственного аудита, который в ходе аудиторской проверки данные нарушения были подтверждены», — говорит Алексей Колосков, и.о. первого заместителя руководителя антикоррупционной службы г.Шымкента .