Агровыставка под открытым небом прошла в Шымкенте

На агровыставке под открытым небом свои последние разработки и технологии представили селекционеры, машиностроители, сельхозпроизводители, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Они привезли то, чем можно гордиться. К примеру, это агродроны. Они позволяют без участия тяжелой техники обрабатывать поля. А тут уже тестируют автопилот для тракторов.

«Мне понравился полив дождевальный и капельное орошение. Оказывается, всего 1 млн 200 тысяч тенге должен платить. 50% государство платит», — рассказывает Амангельды Тиркешов, аграрий.

Агровыставка – это ещё и возможность оценить итоги проделанной работы в сельском хозяйстве. В Шымкенте 27 тысяч гектаров в этом году отдали под посев масличных, зерновых и кормовых культур. В акимате уверены: отрасль должна показать достойный результат.

«Здесь принимают участие наши специалисты, учёные. Мы считаем, что Шымкент может обеспечить себя сельхозпродукцией. Начат проект для предпринимателей по работе напрямую с аграриями», — рассказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Ставку делают на развитие кластерных производств. Это, по словам участников, обеспечивает продовольственную безопасность и дополнительный доход.

«Есть, допустим, производства меда, есть производства молока. С переработчиками работают. Овощные культуры есть», — говорит Абунасыр Джанюатыров, руководитель управления сельского хозяйства г. Шымкента.

Те, кто выращивает и перерабатывает сельхозпродукцию, договорились работать без посредников. В приоритете и новые проекты. Аграрии Шымкента, например, взялись за выращивание клубники. Пока наращивают объемы и экспериментируют с технологиями.