В Туркестанской области созрел первый в этом сезоне урожай бананов. Экзотическое растение там выращивают в промышленных масштабах.

Огромная банановая плантация раскинулась в Сайрамском районе. Аграрии уверены, что это только начало. Оказалось, под тропическими листьями скрывается ещё много возможностей.

Фраза «местные созрели» теперь применима и к бананам. Этот сорт подошёл для казахстанского климата. Тропические растения пошли в рост и обильно плодоносят. Сейчас в теплице спеет примерно 1000 тонн урожая. Первые саженцы сюда привёз Ислам Алиев. Сейчас в теплице больше 7 тысяч растений. Банановая плантация даже стала местной достопримечательностью. Это единственное место в стране, по словам предпринимателя, где можно увидеть экзотику в таком количестве.

«Сорт называется на турецком – анамуз. Это как бы мать бананов. Одним из таких неплохих сортов в Турции считается. Они сами для турецкого климата создали. В Турции выращивают то же самое. Те агрономы, которые нас сопровождают, они до этого приезжали, смотрели климат, землю, лабораторию сделали», — говорит Ислам Алиев, управляющий директор теплицы.

Чтобы экзотика прижилась, привезли 400 грузовых машин с перегноем. По степени важности в сельском хозяйстве бананы уже встали в ряд с помидорами и огурцами, говорит предприниматель. Эта теплица, раскинувшаяся на 5 гектарах, пока сможет удовлетворить только 1% спроса внутреннего рынка. Но под тропическими листьями скрывается ещё много возможностей.

«Мы вот этот ствол, сейчас из Турции должны оборудование привезти, как опилки сюда будем досыпать, будет как удобрение. Там 90% воды. Без отходов. Это тоже считается витамином, силу даёт», — говорит Ислам Алиев, управляющий директор теплицы.

В будущем это позволит больше двух раз в год собирать урожай. Будут расти и объёмы тропических изысков.

«В последние два года аграрии интересуются цитрусовыми и сажают их. В районе апельсины растут на 4 гектарах. Ещё есть лимоны – 5 гектаров. Мы направили предложение в область о субсидировании расходов по данному направлению. Область уже будет обращаться в Министерство сельского хозяйства», — говорит Асыл Асетов, заместитель руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района.

Экзотики в регионе будет ещё больше, говорят специалисты. Ислам Алиев ещё на 90 гектарах начнёт выращивать манго, авокадо, ананасы и голубику. На них тоже есть спрос, и туркестанские аграрии готовы дать замену импорту.