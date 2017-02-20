Когда автомобиля уже нет, а налоги идут… Представьте ситуацию. Живете вы себе, и все у вас хорошо, пока в один прекрасный день вы не можете получить ни зарплату, ни пенсию, потому что когда-то на вас была зарегистрирована машина…

С серьезной проблемой столкнулись сразу несколько наших читателей. Ситуации у них такие разные и в то же время схожие. Мы решили рассказать каждую историю и не просто рассказать, а поделиться советами, как можно разрешить проблему, заложниками которой они оказались.

Итак, история №1. Мужчина на протяжении нескольких лет менял одну машину на другую. Как менял – продавал, а взамен покупал другую. И все эти сделки проводились по генеральной доверенности. И все было нормально, пока в этом году его пенсию не арестовали. И все потому, что на нем, как выяснилось, зарегистрировано несколько авто, по которым не уплачены налоги.

История №2. Мужчина когда-то продал авто по генеральной доверенности. Покупатель разобрал ее на запчасти, а сам переехал в Белоруссию. Найти его мужчина не может, а машины, видимо, не существует. Сейчас ему регулярно приходит требование уплатить транспортный налог. Набежало уже 100 тысяч тенге. Два года назад пошел в полицию, объявил машину в розыск. И что делать дальше?

Как рассказали РАБАТу в РЭП (регистрационный экзаменационный пункт) Шымкента, чтобы разобраться с налоговиками, необходимо вооружиться справкой из УДП, где была зарегистрирована сделка по купле-продаже авто. На всякий случай вооружитесь справкой об обременении, в которой бы указывалось, что на сегодня на вас никаких автомобилей не зарегистрировано, чтобы не возникло путаницы.

Две ситуации, описанные выше, скорее всего, связаны с порядком отчуждения транспортного средства. Следует учитывать, что выдача доверенности на управление и распоряжение транспортным средством (без оформления договора отчуждения) не влечет переход права собственности на транспортное средство. Собственником при этом остается прежний владелец транспортного средства, который вправе в любой момент отменить выданную им доверенность и потребовать возврата ему транспортного средства.

В то же время владелец транспортного средства, передавший его другому лицу на основании доверенности, сохраняет все обязанности и весь объем ответственности собственника, в том числе обязанность по уплате налогов, ответственность за вред, причиненный владельцем источника повышенной опасности, до того момента, когда новый владелец зарегистрирует это транспортное средство на свое имя.

Доверенность и договор купли-продажи – два разных понятия, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан. Так, согласно п. 1 ст. 167 ГК РК, «доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному)». В то же время в соответствии с п. 1 ст. 378 ГК РК «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». А это значит, что, если вы продаете машину по доверенности, это не освобождает вас от налоговых обязательств владельца. До тех пор, пока авто зарегистрировано на вас. И хотя в доверенности написано: «Разрешаю продать от моего имени, исполнить налоговые обязательства от моего имени», если покупатель не выполняет своих обязательств, вся ответственность ложится на собственника по документам. Чтобы налоговики вас больше не беспокоили, единственный выход – снять машину с учета. Но для этого автовладельцу необходимо уплатить налоги. Нелишним будет напомнить, что срок давности по налогам равен пяти годам. Согласно п. 17 Правил регистрации ТС, при снятии с учета документы без уплаты налога рассматриваться не будут.

Снять с учета машину, проданную ранее по доверенности и местонахождение которой неизвестно, теперь стало возможным даже в случае отсутствия данных техпаспорта, самой доверенности, данных о номерных знаках (согласно п. 64 Правил госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденных постановлением правительства РК от 26 августа 2013 года № 851). Решение по этому вопросу принимается органами дорожной полиции, сотрудникам которых необходимо получить подтверждение того, что автомобиль не эксплуатируется в течение последних трех лет. Но даже при снятии с учета проданного или доверенного кому-либо транспортного средства его владельцы должны помнить, что сначала они обязаны выполнить все налоговые обязательства, т. к. машина была зарегистрирована на них (согласно п. 5 ст. №369 Налогового кодекса РК).

Как правильно снять авто с учета

Процедура снятия с учета производится в регистрационных подразделениях Дорожной полиции и в специальных центрах обслуживания автовладельцев (спецЦОНах).

Необходимое действие при снятии автомобиля – осмотр криминалиста. Перед осмотром нужно подготовить автомобиль, отыскать, при необходимости очистить и самостоятельно сравнить соответствие номеров двигателя, кузова, шасси с данными свидетельства о регистрации.

Если все в порядке, криминалист поставит отметку на заявлении о снятии с учета, которая действительна 20 суток.

Допускается снятие с учета транспортного средства без его предъявления на осмотр по месту регистрации при условии проведения осмотра его по месту фактического нахождения и представления владельцем заверенного печатью акта осмотра, выданного сотрудником регистрационного подразделения и специалистом-криминалистом.

При снятии с учета производится проверка транспортного средства и владельца на предмет наличия их в розыске. Транспортные средства, прибывшие из других регионов Казахстана, регистрируются после получения подтверждения по прежнему месту регистрации.

Для снятия с учета автомобиля необходимо представить в регистрационное подразделение:

– заполненное заявление на бланке регистрации транспортного средства установленного образца с отметками криминалиста и о проверке на розыск (заявление юридического лица – заверяется печатью организации). Этот бланк заявления можно получить в регистрационном подразделении;

– удостоверение личности;

– адресная справка;

– документы, подтверждающие: уплату налога на транспортные средства – для плательщиков налога;

– право на освобождение от уплаты налога – для лиц, не являющихся плательщиками налога;

– заверенная копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);

– свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

– государственные регистрационные номерные знаки;

– транспортное средство.

Автомобиль снимается с учета в течение рабочего дня. В результате снятия автомобиля с учета вы получите: свидетельство о госрегистрации автомобиля будет разрезано и в нем будет произведена запись, соответствующая обстоятельствам снятия с учета транспортного средства, которая будет заверена печатью.

На транспортное средство будут выданы номерные знаки «Транзит» с указанием срока их действия (10 суток, может быть продлен только один раз еще на 10 суток). Транзитные номерные знаки регистрируются в органах дорожной полиции.

А деньги вернут?

Что касается возврата денег, которые вы уплатили в качестве налога за авто, которым не пользуетесь, то их вы будете взыскивать через суд с того, кто пользовался авто все это время и не платил.

И, напоследок, история №3. В один совсем непрекрасный день наша читательница узнала, что все ее счета арестованы, и она не может ни пенсию получить, ни рассчитаться по кредиту. Причина – налог на транспорт, который она не оплатила. Но… «Дело в том, что за всю жизнь у меня не было машины. Никогда. А теперь выясняется, что я – владелица машины, на которой кто-то ездит, нарушает ПДД и не платит ни штрафов, ни налогов. Я обратилась в налоговую. Мне сказали, чтобы снять арест с ваших счетов, необходимо оплатить налог. А затем полицейские, после того, как найдут вашу машину, все средства вам восстановят. Я оплатила почти 40000 тенге за неизвестную мне машину. Написала заявление, чтобы арест был наложен на нее, но, похоже, никто ничего не ищет. И что мне теперь делать?», – рассказала наша читательница.

В этом случае необходимо написать заявление в прокуратуру с заявлением на бездействие полицейских и заручиться помощью грамотного адвоката, который и будет представлять ваши интересы во всех госорганах и, если понадобится, в суде. Потому что, во-первых, нужно разобраться, кто ездит на якобы вашей машине, во-вторых, каким образом на вас ее оформили, и, наконец, призвать к ответу тех, кто «одарил» вас машиной.

Саида ТУРСУМЕТОВА