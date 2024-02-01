Задолжал 27 млн тенге штрафа: водителя-должника задержали в Шымкенте

Уклоняющегося от уплаты многомиллионного долга водителя Lexus выявили с помощью «Коргау» в Шымкенте.

В минувший понедельник программа выдала информацию о движущемся по проспекту Тауке хана должнике.

За автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге.

На задержание иномарки дежурные ЦОУ ориентировали инспекторов патрульной полиции.

Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его «железного коня» водворили на штрафную стоянку.

Напомним, приложением «Коргау» стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года.

Оно может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами.

Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть, выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.