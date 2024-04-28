Рассаду – на ПМЖ

Угроза весенних заморозков на юге почти миновала. Еще немного, и наступит устойчивое майское тепло. И хотя у природы свои планы, огородникам пора готовиться к пересадке выращенной рассады в грунт.

На новом месте сложно приживаются не только люди, но и растения. Даже здоровая и сильная рассада может при пересадке болеть и чахнуть. Риски увеличиваются, если молодые растения высадить в грунт неправильно: без учета возраста, размера и даже емкостей, в которых выращивали рассаду.

Если рассаду выращивали в картонных или бумажных стаканчиках, то их разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают растения, слегка придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком. Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо уплотняют ее и поливают.

Растения из пластиковых емкостей извлечь сложнее. Здесь поступают следующим образом: ножом осторожно проходятся по периметру стенок, чтобы земляной ком лучше отделился от емкости. Затем одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают. Рукой, которая находится ближе к центру, снимают стаканчик, а другой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают в лунку.

Есть еще один способ, чтобы легче вынуть рассаду из емкости. За несколько дней до посадки ее прекращают поливать, а за час-полтора проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Тогда он не будет распадаться при пересадке, и растения почти не пострадают.

Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения, нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы. Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подходящую емкость. Затем их высаживают на грядку.

В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно вынимают совок, досыпают почву, уплотняют ее вокруг стебля и обильно поливают водой.

Одно общее правило: если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру, на закате.

Подготовка почвы

За две-три недели перед посадкой растений почву надо продезинфицировать. Для этого ее проливают горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), расходуя на 1 кв. метр 1-1,5 л средства.

Следующий шаг – обогащение почвы. По поверхности равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на кв. метр), суперфосфат (1 ст. ложка на 1 кв. метр), сульфат калия (1 ст. ложка на 1 кв. метр) и древесную золу (1 стакан на 1 кв. метр). Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.

Теперь рассмотрим особенности пересадки рассады самых популярных у нас культур.

Помидоры

Рассаду помидоров обычно переносят в грунт, когда ее высота достигла 25-35 см и появились 8-10 настоящих листьев. Здесь все просто: выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. В нее вертикально устанавливают саженец и засыпают удобренной почвой до первой пары настоящих листьев.

Немного иначе поступают с переросшей рассадой. Выкапывают ямку глубиной 8-10 см и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы его корни были направлены на юг, а ствол – на север. При посадке следят за тем, чтобы нижние листья располагались на высоте 15-20 см от почвы. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют. Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция. Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни.

Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.

Как только вы посадили рассаду томатов, сразу рядом с саженцем установите колышки высотой 50 см для низкорослых сортов и 80 см – для среднерослых. Высокорослые

сорта томатов подвязывают к более длинным кольям или натянутым между ними проволокам.

Перец и баклажаны

Перец и баклажаны – довольно теплолюбивые культуры. Поэтому не спешите сажать их в открытый грунт, дождитесь, пока земля прогреется до 15°С и выше на глубину до 10 см.

Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада. Если почва на участке не очень плодородная, то в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч. ложку суперфосфата и

1 ст. ложку золы. Затем проливают горячей водой.

Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняют и мульчируют перегноем.

Капуста

А вот для хорошей приживаемости рассады капусты лучше придерживаться четких рекомендаций:

* возьмите в одну руку кустик рассады капусты;

* другой рукой сделайте лунку, для чего погрузите ее в заранее перекопанную почву, наберите в ладонь землю и не высыпайте;

* поместите сеянец капусты в лунку;

* рассыпьте землю, которую держали в ладони, вокруг молодого растения и слегка прижмите ее, но делайте это очень аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни.

Рассаду капусты заглубляют до настоящих листьев и следят, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть.

Еще один совет: между грядками с капустной рассадой насыпьте узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр грядки). Такая подкормка поможет молодым растениям быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают, а когда вода впитается, мульчируют сухой землей.

Рассада капусты очень нежная. Если стоит сухая и жаркая погода, то первые несколько дней ее накрывают бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать, если на улице резко похолодало.

Огурцы

Огурцы у нас чаще сажают прямо в грунт семенами. Но если вы вырастили рассаду, то поступите следующим образом. За 5-6 дней до высадки в грунт почву на грядке перекапывают на глубину 15-20 см и проливают горячим раствором птичьего помета с коровяком (в 10 л горячей воды разводят 0,5 л жидкого коровяка, 1 стакан птичьего помета и 1 ч. ложку медного купороса). Сразу после этого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность. Оставляют в таком виде до момента высадки рассады огурцов.

Чтобы огурцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний, их рекомендуется высаживать в шахматном порядке.

Лунки выкапывают такого же размера, как и емкости, в которых выращивали рассаду. В каждую из них насыпают по 2 ч. ложки любого комплексного удобрения, перемешанного с почвой. Затем лунки поливают теплой водой и приступают к высадке рассады.

Растения аккуратно вынимают из емкостей (а если их выращивали в торфяных стаканчиках, то сажают прямо в них), располагают вертикально в лунках и засыпают почвой, слегка уплотняя ее возле корней. Рассаду огурцов высаживают на такую же глубину, на которой она росла до этого. Если же при высадке рассаду огурцов сразу заглубить до семядольных листьев, то ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода. Такие растения не будут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.

Семечко просится в землю

Есть ряд культур, которые предпочитают прямой посев, то есть посадку семян непосредственно на постоянное место выращивания, а именно на грядку. Как рассказало интернет-сообщество биологов «Ботаничка», у этого способа есть множество преимуществ, в том числе экономия времени и сил. Будем честны, никто не хочет делать лишнюю работу, к тому же для некоторых растений прямой посев даст даже лучшие результаты, чем рассада.

Культуры с крупными семенами обладают достаточной энергией и силой, чтобы хорошо прорасти в грунте. К ним относятся:

* фасоль,

* горох,

* подсолнечник,

* кукуруза,

* огурцы,

* тыква,

* дыня.

Вы можете также избежать большого количества работы, разбросав семена салата, шпината, смеси листовой зелени и однолетних цветов в месте произрастания.

Есть несколько явных преимуществ прямого посева.

Первое: отсутствие шока при пересадке. Пересадка сеянцев из горшка на грядку может вызвать стресс из-за колебаний температуры, освещенности, повреждения корней и т.д. Подобные изменения могут привести к тому, что рассаде трудно будет освоиться на новом месте, и она заболеет. Прямой посев семян, когда растения останутся нетронутыми до конца сезона, позволяет избежать шока при пересадке.

Второе: отпадает необходимость закаливания рассады. Закаливание растений необходимо при перемещении их из защищенной среды на улицу. Рассаде требуется время, чтобы постепенно привыкнуть к изменениям. Ее приходится на время выносить на улицу, чтобы нарастить более крепкие стебли, листья и корни, прежде чем переселиться в грунт. А заодно привыкнуть к уличным условиям. Все это хлопотно и трудоемко. А прямой посев в грунт позволяет растениям с самого начала привыкнуть к окружающей среде, поэтому они вырастают гораздо более сильными.

Третье: существуют растения, которым гораздо лучше развиваться безрассадным способом. У различных корнеплодов в раннем возрасте начинают развиваться толстые корни, если их повредить, то можно получить деформированный урожай. Рассада с разветвленными корешками тоже подвержена рискам при пересадке и может заболеть или погибнуть.

Лучше не пересаживать такие культуры, как: свекла, репа, редис, морковь, кинза, петрушка, укроп.

Подготовила Яна Котт