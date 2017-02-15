На скотном рынке Шымкента ужесточили правила продажи

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Скотокрадство под запретом. На скотном рынке Шымкента ужесточили правила продажи. Каждое воскресенье на всех скотных рынках ЮКО будут проводиться акции «Требуй паспорт», сообщает ТК «Отырар TV».

Представители отделов ветеринарии города и области совместно с прокуратурой настаивают о необходимости наличия документов на скот, завозимый на продажу на территорию скотного рынка. Требовать «паспорт» у продавца должно войти в привычку у покупателей и стать нормой.

О цивилизованной продаже домашнего скота, говорят по громкой связи ветеринары области и сотрудники районной прокуратуры. Специалисты уверяют, если каждое животное будет иметь паспорт и бирки, то факты скотокрадства и распространения болезней пойду на спад.

На скотном рынке Шымкента каждое воскресенье продают более пятисот голов крупнорогатого, почти 1000 голов мелкорогатого скота и около шестисот лошадей.
Среди такого количества животных, нередко встречается и краденный скот.

На каждую корову, овцу или лошадь у хозяина должны быть необходимые документы. В случае отсутствия паспорта на животное или пронумерованных бирок, скот будет считаться краденным, а в отношении продавца будет проведена следственная проверка.

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1 Комментарий Включено "На скотном рынке Шымкента ужесточили правила продажи"

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На скотном рынке Шымкента ужесточили правила продажи
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7 часов 52 минут назад
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