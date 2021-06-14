Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, продавшего чужой земельный участок.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные по поддельной доверенности продали ее земельный участок посторонним лицам. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила 400 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 385 УК РК “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград”.

Полицейские Ордабасинского РОП задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Изъятые в качестве вещественных доказательств документы направили на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.