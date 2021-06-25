В Туркестанской области подорожали корм, но подешевел скот. Если в прошлом году барана можно было продать за 35 тыс. тенге, то этом году всего по 13 тысяч.

И даже несмотря на это, желающих купить «живое» мясо — нет.

В село Карабулак Сайрамского района съезжаются продавцы со всей округи. Торговля в этом году идет не так бойко, как в прошлые годы, жалуются фермеры. Причина, по их словам, кроется в подорожание кормов.

«Все люди продают скот. Солярка дорогая. Корм дорогой. Всё дорожает, а цена на скот падает, простому народу трудно жить становится», — говорит фермер.

«Раньше ягнёнок стоил 35 тысяч тенге, сейчас продаем за 16 тысяч», — говорит фермер.

Если год назад тюк сена стоил 500 тенге, то в этом его продают уже по полторы тысячи. Фермеры говорят, что зимой кормить скот будет накладно, поэтому многие стараются животных продать.

«Травы на пастбищах в этом году очень мало, негде запасаться сеном. Поэтому и продаем скот, чтобы зимой не думать, чем кормить», — говорит крестьянин.

В последние годы в цене только лошади. С 800 тысяч тенге цена подскочила до миллиона двухсот тысяч.

Крупный рогатый скот подешевел на 30-40 тысяч тенге, мелкий на 20-30 тысяч. А вот сено подорожало.

«По 800 тенге сегодня взяли, в поле, завтра уже по 900 тенге будет. Все потому, что нет травы, не было дождей», — говорит покупатель.

Решать проблему фермерам, судя по всему, придется самим. Субсидии на покупку кормов или льготные кредиты в таких случаях не предусмотрены. Покупатели тем временем справедливо задаются вопросом, если скот так подешевел, почему цены на мясо остались прежними?

Анастасия Новикова