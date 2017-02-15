На юге Казахстана синоптики прогнозируют дожди с переходом в снег. Прогноз на 16-18 февраля озвучили в РГП «Казгидромет».

В предстоящие трое суток, под влиянием очередного циклона, на территории Казахстана ожидаются снегопады, метели, ухудшающие видимость до 200-500 м, и сильный ветер 15-23м/с.

В южных областях при дневной температуре плюс 2, плюс 10ºС, ожидаются дожди с переходом в снег.

На юге республики в ближайшие сутки, на юго-востоке 17 и 18 февраля ожидаются сильные осадки, также ветер местами 15-25 м/с, гололёд и туман. Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах.