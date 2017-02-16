Проекты крупных транспортных развязок в Шымкенте презентовали акиму ЮКО. Эскизные проекты были представлены на совещании в акимате Южно-Казахстанской области.

С презентацией выступил руководитель отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Куатжан Жуматаев. Главный транспортник Шымкента представил планы по строительству общих транспортных развязок на улицах Байдибек-Аргынбекова-Назарбекова-Астана.

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Также на автодорогах Жибек Жолы-Сайрамская, Рыскулова-Кунаева, Байдибек би — малой кольцевой дороги и А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-границе Республики Узбекистан 674-705-621» планируется строительство транспортных развязок. Уже со следующего года планируется приступить к реализации двух объектов из пяти.

Внимательно ознакомившись с проектами, аким дал поручение пересмотреть и всесторонне, а также эффективно, рассчитать финансирование, и соответственно, обратить особое внимание на качество объектов.