327 человек удалось вызволить из снежного плена спасателям в Туркестанской области

По направлению Шымкент-Тараз в районе населенного пункта Шукурбулак в снежном плену находится порядка 200 фур. Уже Спасено 327 человек, из них 45 детей, передает OTYRAR.
Движение для всех видов транспортных средств на 9-ти участках автодорог республиканского значения и 15-ти областного значения в 5 регионах закрыто, об этом сообщают в МЧС Казахстана.
Также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах, об этом сообщают в МЧС Казахстана.
Как выяснилось, наиболее сложные ситуации образовались в Жамбылской и Туркестанской областях.
Подготовлено 3 пункта обогрева в с. Рыскулова, с.Шукурбулак и с.Шакпаката Тюлькубасского района.
В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» дорожными службами ведутся работа по очистке дороги от снежных отложений.
На выезде из г.Тараз в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай 50 единиц, на Благовещенке 200 единиц.
Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Со снежного плена вызволено порядка 50 единиц автотранспорта.
В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева с. Кайнар и с. Кенен. Спасательные работы продолжаются.
МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.