327 человек удалось вызволить из снежного плена спасателям в Туркестанской области

По направлению Шымкент-Тараз в районе населенного пункта Шукурбулак в снежном плену находится порядка 200 фур. Уже Спасено 327 человек, из них 45 детей, передает OTYRAR.

Движение для всех видов транспортных средств на 9-ти участках автодорог республиканского значения и 15-ти областного значения в 5 регионах закрыто, об этом сообщают в МЧС Казахстана.

Также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах, об этом сообщают в МЧС Казахстана.

Как выяснилось, наиболее сложные ситуации образовались в Жамбылской и Туркестанской областях.

Подготовлено 3 пункта обогрева в с. Рыскулова, с.Шукурбулак и с.Шакпаката Тюлькубасского района.

В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» дорожными службами ведутся работа по очистке дороги от снежных отложений.

На выезде из г.Тараз в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай 50 единиц, на Благовещенке 200 единиц.

Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Со снежного плена вызволено порядка 50 единиц автотранспорта.

В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева с. Кайнар и с. Кенен. Спасательные работы продолжаются.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.