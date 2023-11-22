В Шымкенте внедряют новую технологию строительства автодорог. Метод, по словам специалистов, значительно экономит бюджетные средства.

Дорожную смесь там сразу укладывают на поверхность грунта без предварительной подготовки, то есть без укладки камня. При этом не требуется асфальтоукладчик и каток. Всё уплотняется под собственным весом. Достаточно перекрыть движение машин на 4 часа. Пока в виде эксперимента сделали 400 метров дороги. Ее уже обкатывают большегрузы. За счёт такой технологии в мегаполисе хотят за короткое время решить вопрос с грунтовыми дорогами, которых много на окраине, примерно 158 километров.

«На основаниях, обработанных холодным ресайклированием, сверху укладывается микросюрфейсинг. Укладка микросюрфейсинга в Шымкенте – это впервые. В Казахстане больше нигде так не экспериментировали. Эта дорога будет под наблюдением Центра качества и мы хотим посмотреть, как она себя зимой поведёт, проверим на морозостойкость», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.