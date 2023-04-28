60 улиц заасфальтируют и проложат тротуары в Абайском районе

В Шымкенте приступают к массовому ремонту дорог. Только в Абайском районе в течение текущего года заасфальтируют 60 улиц, передает OTYRAR.

Планы грандиозные — на асфальт 60 улиц выделено 3,1 млрд тенге. К слову, в Абайском районе из 1274 улиц только на 688- асфальтобетонное покрытие, остальные 540 — галька. Это доставляет неудобства, особенно при осадках. Теперь местные власти планируют поэтапно проводить ремонт дорог.

Кроме того в Абайском районе станут комфортными пешие прогулки. В течение года на 6 улицах построят тротуары общей протяженностью 25 километров.