Движение в ряде авто участков приостановлены из-за погодных условий

ДЧС Шымкента сообщили об ограничениях на участках автодорог областных значений из-за нулевой видимости и погодных условий, передает OTYRAR.

Ограничения коснулись:

КХ-28 «Коксайек-Нысанбек» для всех видов автотранспорта. КХ-82 «Шымкент-Қасқасу-Көксәйек-Сайрам» для всех видов автотранспорта. КХ-68 «Балықты-Абай-Пәстелі-Жаскешу» для всех видов автотранспорта. КХ-29 «Шарапхана-Жанабазар-1мамыр» для всех видов автотранспорта. КХ-35 «Агайдар-Екпинди» для всех видов автотранспорта.

Во избежание несчастных случаев на дорогах, спасатели просят горожан воздержаться от поездок и соблюдать ПДД.