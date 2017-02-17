Сделать доступными современные лекарства для народа намерены в коммпании SANTO

В Шымкенте состоялось выездное заседание специальной временной комиссии по подготовке парламентских слушаний на тему «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан».

В работе заседания участвовали прибывшие в составе комиссии мажилисмены, представители отраслевых министерств, а также ведущих фарпредприятий ЮКО. В рамках визита мажилисмены и представители отраслевых министерств посетили и ознакомились с деятельностью компании SANTO. Генеральный директор компании SANTO Ижи Урбанец и директор завода Рустам Байгарин рассказали о деятельности компании и проекте по модернизации производственных мощностей.

Ижи Урбанец во время своего выступления отметил: «Для нас большая честь принимать участие в таком важном мероприятии. Исторически Южный Казахстан является самым перспективным регионом для дальнейшего развития фармацевтической промышленности. В 2015 году совместно с партнерами наша компания участвовала в создании фармацевтического кластера Южного Казахстана. Мы гордимся, что являемся важной частью данной стратегии. Во время телемоста в 2014 году Президент Нурсултан Назарбаев назвал Шымкент флагманом производства лекарственных препаратов, и мы эту задачу выполняем совместными усилиями. Начиная с 2011 года, на нашем заводе идет крупнейший в истории фармацевтической промышленности Казахстана проект по модернизации производственных мощностей. Будучи крупнейшим участником по обеспечению лекарств в рамках ГОБМП, наша компания поддерживает успешное партнерство со всеми участниками системы обеспечения, считает приоритетной поставку в ее рамках эффективных и высококачественных лекарств. Все это, я уверен, способствует построению сильной фармацевтической отрасли Казахстана. Мы поддерживаем все программы по развитию системы здравоохранения РК и внедряем в свое производство самые лучшие международные стандарты. На сегодня перед нами стоит особая задача — снизить объемы импортных лекарственных средств, и мы сконцентрированы на ее выполнении. Уже сейчас мы производим для Казахстана современные лекарства, которые помогают снизить финансовую нагрузку налогоплательщиков на здравоохранение».

Во время посещения завода SANTO директор завода Рустам Байгарин рассказал о программе модернизации компании. Участники выездного заседания осмотрели успешно функционирующий цех по производству ампул и инфузий, цех асептической рассыпки порошков антибиотиков, складские помещения, НИИЦ.