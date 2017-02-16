Сейсмоусиление домов планируется начать в Шымкенте. Сегодня более 140 зданий в городе требуют проведения сейсморазведывательных работ. В течение двух лет планируется провести сейсмоусиление 90 домов Шымкента. От этом на совещании в городском акимате рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Талгат Касымбеков.

По утверждению главного коммунальщика Шымкента, город расположен в сейсмоопасной зоне. И принимая во внимание тот факт, что подавляющее большинство домов было построено 50-60 лет назад, проведение сейсморазведочных работ очень важно.

«Кроме того, есть жилые районы, построенные в начале прошлого века. Некоторые из них расположены очень близко к центру города. Эти районы можно использовать для постройки новых жилых домов…», — отметил Талгат Касымбеков.

Аварийные дома в Шымкенте:

ул. Туркестан,14, ул. Жылкишиева,28, пр. Абая,9

Руководитель управления по ЧС М. Жаксыбаев озвучил перечень аварийных многоэтажек в Шымкенте. Это дом № 14 по улице Туркестан, дом № 9 по проспекту Абая, адвокатура по Казыбек би, дом № 28 по улице Жылкишиева. Жаксыбаев так же отметил, что вопросы о судьбе этих аварийных зданий не решаются в должной мере.

Габидулла Абдрахимов дал указание ускорить процесс.