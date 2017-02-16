Сейсмоусиление домов планируется начать в Шымкенте

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Совещание по аварийным домам в Шымкенте

Сейсмоусиление домов планируется начать в Шымкенте. Сегодня более 140 зданий в городе требуют проведения сейсморазведывательных  работ. В течение двух лет планируется провести сейсмоусиление 90 домов Шымкента. От этом на совещании в городском акимате рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Талгат Касымбеков.

По утверждению главного коммунальщика Шымкента, город расположен в сейсмоопасной зоне. И принимая во внимание тот факт, что подавляющее большинство домов было построено 50-60 лет назад, проведение сейсморазведочных работ очень важно.

«Кроме того, есть жилые районы, построенные в начале прошлого века. Некоторые из них расположены очень близко к центру города. Эти районы можно использовать для постройки новых жилых домов…», — отметил Талгат Касымбеков.

Аварийные дома в Шымкенте:
ул. Туркестан,14, ул. Жылкишиева,28, пр. Абая,9

Руководитель управления по ЧС М. Жаксыбаев озвучил перечень аварийных многоэтажек в Шымкенте. Это дом № 14 по улице Туркестан, дом № 9 по проспекту Абая, адвокатура по Казыбек би, дом № 28 по улице Жылкишиева. Жаксыбаев так же отметил, что вопросы о судьбе этих аварийных зданий не решаются в должной мере.

Габидулла Абдрахимов дал указание ускорить процесс.

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3 Комментариев Включено "Сейсмоусиление домов планируется начать в Шымкенте"

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Светлана Тягунова

Ура!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 37 минут назад
пил@дос

ЕСЛИ ПОМНИТЕ— ТО РАНЬШЕ ПОД КАЖДЫМ ДОМОМ МАССОВО ДЕРЕВЬЯ РОСЛИ— НЕТ НИ ДЛЯ КРАСОТЫ)) А ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ОНИ ИЗЛИШНЮЮ ВЛАГУ СВОИМИ КОРНЯМИ ВПИТЫВАЛИ.. В КОНЦЕ 90-Х НАЧАЛИ ВСЁ ПИЛИТЬ И КАЗАНЫ РАЗОГРЕВАТЬ,, ПРИСТРОЙКИ ПРИСТРАИВАТЬ В ВИДЕ МАГАЗИНОВ И ПРОЧЕЕ— ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ВЫКИДЫВАТЬ МИИЛЛИАРДЫ В Ж))

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 3 минут назад
пил@дос

СЕЙЧАС БАЙТУРСЫНКУ ПОДПИЛИТ и ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ СНОВА СКАЖУТ ОЙ-БАЙ АКША ДАВАЙ))

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
56 минут 11 секунд назад
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