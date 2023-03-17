В Шымкенте начнут сносить аварийные дома

На месте старых домов планируют построить новые.

Программа реновации жилья запущена, заключены первые соглашения между жильцами и застройщиками. На время строительства инвестор обязуется оплачивать арендованные для жителей квартиры.

Ветхий дом по улице Елшибек Батыра снесут по программе реновации жилья. На месте аварийной двухэтажки построят новый 9-этажный дом. Жителей, на время строительства, переселят в квартиры, за их аренду будет платить застройщик.

«Здесь будет одно подъездный дом в 9 этажей. Будет пристройка для предпринимателей. Места будем сдавать в аренду. На время строительства, людей переселим в другие квартиры, будем оплачивать аренду, а после уже в новые квартиры заедут», — говорит Ахмед Ахмедов инвестор.

Сейчас в списке реновации 107 домов, цифра может увеличиться по просьбе самих жителей.

«На данный момент 107 домов, но сейчас с акиматами районов идет работа, где изучается каждая заявка. Цифра может увеличиться», — говорит Бахтияр Султанов директор департамента городской среды СПК г. Шымкента .

В акимате заверили, что силой никого выселять не будут. Люди не согласные с переселением, могут написать заявление и их дом уберут из списка.