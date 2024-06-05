Новую сейсмическую карту города разработают в Шымкенте, чтобы снизить риски при возможных землетрясениях. Строители должны ориентироваться на неё при возведении объектов.

Все городские службы во время республиканских командно-штабных учений «Жер-2024» провели масштабную сейсмотренировку. Отработали самые сложные и разные сценарии.

10 утра. Шымкентские школьники готовятся к экзаменам, но неожиданно учебный процесс прерывает тревожная сирена. В мегаполисе произошло условное сильнейшее землетрясение. Для учащихся это стало испытанием на готовность к действию в экстремальных условиях. К сейсмотренировке дети отнеслись серьезно. Они незамедлительно покидают здание.

Как вести себя при землетрясении, учили и взрослых. Отрабатывали самые страшные сценарии: в результате природного катаклизма разрушены дома, дороги, мосты. Такая ситуация для мегаполиса вполне возможна – город находится в сейсмоопасной зоне. Подземные толчки могут достигать 8 баллов. Чтобы снизить риски при возможных землетрясениях, решили составить новую карту сейсмического микрорайонирования Шымкента.

«Она конкретно покажет тектонические разломы, где будут проходить в городе дороги, дома. В целом это покажет, где можно строить, где нельзя строить дома. Какие дома необходимо усилить сейсмически», — говорит Жамбыл Жабаев, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Специалисты также изучили жилой фонд Шымкента. Сто домов подлежат сейсмоусилению, сообщили в акимате. Все они построены ещё в прошлом веке.

«Ветхое состояние, да. Определённые узлы, но видите, по результатам обследования будут устанавливаться: фундамент надо усилить, либо стены, либо несущие или ограждающие конструкции. Во время сейсмоусиления не только конструкция укрепляется, но и параллельно проводится капитальный ремонт», — говорит Айдын Нашенов, заместитель руководителя управления строительства г. Шымкента.

Сделают это за счет бюджетных средств. Однако, на этот год деньги на сейсмоусиление домов в Шымкенте ещё не выделяли. Все городские службы продолжат учиться взаимодействовать друг с другом на случай опасной ситуации. Масштабные тренировки также пройдут в торговых центрах и на промышленных объектах.