Полчища тараканов атаковали квартиры в Шымкенте

Двухэтажный дом в Созакском районе местные жители называют пизанской башней. Он уже накренился и может упасть.

Кроме того, дом кишит тараканами. В таких условиях много лет живут 16 семей.

Удручающее состояние дома — не единственная проблема. Сельчане больше сорока лет вынуждены обходиться без газа, воды и канализации. Во время проливных дождей подвал заливает водой. Строение независимые эксперты признали аварийным, но сносить его и переселять людей пока никто не торопится.

Киякыз Абдиманапова, жительница Созакского района:

«Местные власти говорят, что шифер и подвал в нашей собственности. Они говорят, что сами должны жильё признать аварийным. Мы к акиму два раза ходили, чтобы он решил нашу проблему. Но, нас к нему не пустили. Мы боимся, что дом рухнет. Уснуть нормально не можем, живем в постоянном страхе».

По словам замакима, результатам независимой экспертизы он не доверяет. Только специальная комиссия может решить: сносить дом или отремонтировать.

Калдыбек Оразов, заместитель акима Созакского района:

«После того, как мы определили подрядчика, они должны определить пригодность здания. И только после этого мы будем запрашивать бюджет, в зависимости от квадратных метров. Например, нам может понадобиться 50 млн, либо 100. Отталкиваясь от результатов, мы будем уже запрашивать средства».

В акимате заверили, что проблемы жильцов будут решены до конца этого года. Если обещания не будут выполнены, сельчане намерены искать справедливости в областном акимате.