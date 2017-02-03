Студента шымкентского колледжа жестоко наказали, якобы, за кражу денег. Видео оказалось в распоряжении редакции портала Otyrar.KZ. Его снял на камеру мобильного телефона «смотрящий» по колледжу, как сам себя называет автор. Видео адресовано близкому другу «смотрящего», который оказался жертвой старшекурсника.
В самом начале записи автор видео заставляет студента четвертого курса рассказать о деньгах и парень признается, что взял у студентов младшего курса деньги, предназначенные для оплаты за квартиры. Старшекурсник просит ничего ему не делать и обещает, что деньги вернет уже завтра.
Но автор видео непреклонен. Он считает, что за проступки надо отвечать. На видео записаны все издевательства — это и удары ногами и унижения. Старшекурсника заставляют опуститься на колени, потом блеять как баран, говорить, что он животное. Затем парень изображает собаку, передвигаясь по комнате на четвереньках, целует и лижет подушку. И все это сопровождается нецензурной бранью, ругательствами и угрозами.
Унижения молодого человека настолько изощренные, что редакция, из этических соображений, приняла решение не публиковать это видео полностью. Мы можем показать только самые «безобидные» моменты записи. Примечательно, что в комнате, где проходят издевательства, присутствуют другие парни, которые очень тщательно стараются не попасть в кадр.
На видео не только указываются имена, так же снят студенческий билет с указанием наименования учебного заведения Шымкента.
Редакция Otyrar.KZ выяснила, что в ДВД ЮКО уже изучают это видео и проводят расследование. О результатах полицейские обещали рассказать в ближайшие дни.
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3 Комментариев Включено "Студента шымкентского колледжа жестоко наказали, якобы, за кражу денег"
Менты не работают, одна показуха с квадракоптерами.
Люди уже сами решают
Я понимаю что его наказали за поборы, а тех кто наказывал этого парня, который наказывал за поборы, накажут?
Ужасно! Мы будем с нетерпением ждать заключительного вердикта. Кого из себя вообразил автор ролика? Кто он такой устраивать самосуд над парнем? Столько унижений, столько физического насилия нанёс этот смотрящий парню. Очень жёстко наказать следует этого смотрящего и автора ролика за унижение человеческого достоинства, за насилие. Всё это происходит из-за бездействия наших правоохранительных органов, которые за мелкие хулиганства и не берутся. А ведь с этого и начинаются преступления различного рода, вплоть до убийств.