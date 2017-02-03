Студента шымкентского колледжа жестоко наказали, якобы, за кражу денег. Видео оказалось в распоряжении редакции портала Otyrar.KZ. Его снял на камеру мобильного телефона «смотрящий» по колледжу, как сам себя называет автор. Видео адресовано близкому другу «смотрящего», который оказался жертвой старшекурсника.

В самом начале записи автор видео заставляет студента четвертого курса рассказать о деньгах и парень признается, что взял у студентов младшего курса деньги, предназначенные для оплаты за квартиры. Старшекурсник просит ничего ему не делать и обещает, что деньги вернет уже завтра.

Но автор видео непреклонен. Он считает, что за проступки надо отвечать. На видео записаны все издевательства — это и удары ногами и унижения. Старшекурсника заставляют опуститься на колени, потом блеять как баран, говорить, что он животное. Затем парень изображает собаку, передвигаясь по комнате на четвереньках, целует и лижет подушку. И все это сопровождается нецензурной бранью, ругательствами и угрозами.

Унижения молодого человека настолько изощренные, что редакция, из этических соображений, приняла решение не публиковать это видео полностью. Мы можем показать только самые «безобидные» моменты записи. Примечательно, что в комнате, где проходят издевательства, присутствуют другие парни, которые очень тщательно стараются не попасть в кадр.

На видео не только указываются имена, так же снят студенческий билет с указанием наименования учебного заведения Шымкента.

Редакция Otyrar.KZ выяснила, что в ДВД ЮКО уже изучают это видео и проводят расследование. О результатах полицейские обещали рассказать в ближайшие дни.