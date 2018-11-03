Закон относит 90% краж скота к преступлениям средней тяжести, из-за чего каждое четвёртое дело заканчивается примирением, а до суда доходит лишь каждое седьмое, передает abctv.kz.

Сельчане жалуются на бессилие местных властей перед скотокрадами, законодатели же предлагают ужесточить законодательство в отношении серийных барымтачей. По мнению зампредседателя сената Парламента Бектаса Бекназарова, скотокрады почувствовали вседозволенность, поскольку могут избежать наказания за счёт процедуры примирения.

90% уголовных дел по кражам скота законодательство относит к преступлениям средней тяжести. Сенатор привёл статистику, согласно которой 25% уголовных дел прекращается за примирением сторон,и только 14% направляется в суд. Особенно тяжёлой, по его словам, остаётся ситуация в приграничных областях, когда скот табунами перегоняется в соседние страны. «Сельчане жалуются, что госорганы бессильны, и на сегодня виновные лица, которые совершили кражи, остаются на свободе. Мы видим, что есть случаи, когда люди, не надеясь на закон, самостоятельно стали принимать меры, задерживать и наказывать виновных лиц. Это говорит о слабости закона», – сказал он на круглом столе, посвящённом этой теме в пятницу, 2 ноября.

По данным первого заминистра внутренних дел Жаната Сулейменова, на учёте полиции по скотокрадству состоит 2,8 тыс. человек. И ведомство, продолжил он, инициировало поправки в законодательство: неоднократность совершения краж будет отнесена к категории тяжких преступлений. Это даст возможность стражам порядка проводить негласные следственные действия. При этом он сослался на опыт Узбекистана, где кража считается тяжким видом преступления и за неё можно угодить за решётку на 8-15 лет. Другой стороной проблемы, о которой посетовал замглавы МВД, является распространённая практика бесконтрольного выпаса скота в Казахстане.

В текущем году в 60% случаев скот похищен именно с пастбищ, где находился без присмотра. Были случаи, когда владельцы обращались в полицию спустя год после пропажи животных. На поиски скота тратятся не только силы полиции, но и миллионы тенге. Поэтому МВД предложило наделить акиматы компетенцией по разработке правил выпаса сельскохозяйственных животных и введением административной ответственности за их нарушение.

«Здесь, конечно, нужны пастухи – на 100 голов скота, к примеру, нужен один пастух. Конечно, в сёлах есть уязвимые слои населения. Может быть, им сделать какую-то минимальную помощь, чтобы выпас скота был организован?» – сказал Сулейменов, обеспокоенный ещё и тем, что увеличилось число ДТП с участием скота. Интересную статистику на круглом столе озвучил судья Верховного суда Ерден Арипов.

В суды по краже скота в этом году поступило 251 уголовное дело в отношении более 400 лиц. Благодаря примирению с потерпевшим почти половине скотокрадов удалось избежать наказания, а это 226 человек. Осуждено 203 лица, оправдано одно. По приговорам суда 70 человек сели в тюрьму, 62 получили ограничение свободы, 68 – условное наказание, трое отправлены на общественные работы.

Большинство уголовных дел находится в судах Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей. Наименьшее число – в судах Шымкента, Мангистауской, Акмолинской и Карагандинской областей. Почти все присутствующие были единогласны в том, что увеличению краж способствует не только лазейка в законе, но и тот факт, что владельцы скота, акиматы игнорируют такие вещи, как учёт скота, его паспортизацию и таврирование.

На фоне докладов участников особо оптимистичным было сообщение первого вице-министра сельского хозяйства Армана Евниева о том, что в Казахстане создаётся система, при которой будет учтена каждая голова крупного рогатого скота. «На полках магазинов, рынков можно будет по штрих-коду отследить, откуда эта голова, как и куда перемещалась, какой комплекс ветеринарных действий проводился.

В течение следующего года планируется запускать эту систему», – сказал он, доложив ранее, что сделано для автоматизированного учёта скота в Казахстане. Наиболее красноречивым было выступление Бекназарова, который попросил участников – представителей правоохранительных органов, судов не забывать, что 45% населения Казахстана проживает в сёлах. Он высказал большие сомнения в том, что люди мирятся добровольно.