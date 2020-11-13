Как живут педофилы и убийцы? Как проводят и время и встают на путь исправления? В колонии 167/2 строгого режима побывали журналист Otyrar.kz

Проживают в колонии максимально безопасности около семисот заключенных, все они отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Работают с такими осужденными люди подготовленные, как физически, так и морально. Охраняют осужденных и военнослужащие Национальной гвардии РК.

В колонии свой распорядок: подъем в пять утра, заключенные после зарядки расходятся не по камерам, а идут на работу. Во рабочее время никто не должен отвлекаться, режим распорядка прописан по секундам.

О том, как попал в тюрьму рассказывает осужденный С. Тринадцать лет назад убил директора, у которого работал, тогда ему было 24, сейчас 37. За долгие годы в колонии освоил несколько профессий, в итоге решил стать мастером кройки и шитья. Вместе с другими заключенными шьют маски, бушлаты и робы.

«Во время пандемии мы собрали тут бригаду и сшили 150 тысяч масок, сами все тут собрались и вот работаем. Время, как говориться, коротаем и деньги, кстати, получаем. Попал за решетку по глупости, на работе с директором были проблемы, убили его случайно, осталось сидеть еще 2 года. За это время многое осознал и потерял. Пока тут сидел, маму, потерял. Отец — инвалид, сейчас дома один», — рассказывает осужденный С.

Живут заключенных строгого режима в закрытых общежитиях, несмотря на то, что на окнах решеток нет , выбраться оттуда невозможно, на каждом шагу постовые и камеры видеонаблюдения. За всю историю существования колонии, попыток бегства не было.

«У нас около 700 заключенных. У нас работают психологи, также у нас есть вечерняя школа, есть колледж, где осужденные получают дипломы, работают тут же, зарабатывают для себя. Я считаю так, каждый из осужденных осознает, что сделал и то, что нужно встать на путь исправления», — рассказывает Магжан Есимбек, заместитель начальника ИЧ 167/2.

Во время съемок материала журналистам удалось поговорить с осужденным за педофилию, мужчину привели на интервью под конвоем. Заключенному А. 50 лет, он изнасиловал 14-летнюю девочку. Во время интервью осужденный не сдерживает своих слез. Суд назначил ему 17 лет строгого режима, сейчас ждут постановление о химической кастрации. Выйдет А. на волю в 2037 году.

«Семнадцать лет дали мне, в феврале этого года меня привезли сюда. Дома остались дети, среди которых есть несовершеннолетние. Говорят, будет кастрация, но мне уже все равно», — говорит мужчина.

Педофилы, убийцы и осужденные за другие тяжкие преступления отбывают наказание в этой колонии. Особых привилегий ни у кого нет. В камере по 15 человек, куда они приходят только спать. Все остальное время заключенные заняты.

Желание у каждого заключенного одно: выйти скорее на свободу. У каждой исправительной колонии тысячи историй и судеб. Возможность исправится при желании есть у каждого.

А свободу здесь начинаешь ценить проведя за решеткой даже несколько часов.

Шуддин Саидов