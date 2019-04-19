История с издевательствами над тремя сестрами возмутила жителей страны. Узнав, что женщина, издевавшаяся над девочками, беременна, многие стали сомневаться в том, что она получит заслуженное наказание.

Сейлхан Мусабеков, судья районного суда Жетысая:»Учитывая, что у обвиняемой есть малолетний ребенок и учитывая ее беременность, а также наличие прописки, суд определил меру — взять ее под домашний арест на время следствия».

Как только эта история получила огласку, то объявилась и родная мать девочек. В интервью, которое распространяется в соцсетях, она рассказала, что ее муж ушел в какую-то религиозную секту и постоянно издевался над семьей. В прошлом году мать, соскучившаяся по дочерям, ходила к ним в школу, но всегда были некие препоны для встречи с ними.

Жулдыз, мать девочек: «Он сказал – не даст нам увидеться. И пригрозил, что если приблизишься к девочкам, я тебя застрелю и уничтожу весь твой род. Поэтому лучше не приближайся. У меня есть жамагат, братья, вывезут тебя в поле и никто не найдет даже. Девочки не твои и не мои. Ты ничего не сможешь сделать.»

Слова бывшей супруги мужчина опровергает. Нурмухамет Койымбетов, говорит, что его бывшая супруга лжет. По его словам, он не имеет отношения ни к каким религиозным течениям.

Нурмухамед Койымбетов, отец девочек: » Это все ложь. Я никакой не салафит-малафит. Я простой обычный человек. Намаз читаю. Не верьте ни одному ее слову – она все врет. Я не такой. Слава Аллаху, моей пенсии хватает на содержание дочерей. Я живу только ради них. Не верьте ей».

Корреспондент поинтересовался мнением юриста об этой ситуации. По его словам, избежать наказания она может если: беременна или у нее есть малолетние дети; она не совершила тяжкого преступления – убийства или не причинила тяжкого вреда здоровью человека; если преступление совершила впервые; кроме того, если пострадавшая сторона ее простит.

Даурен Момбай, адвокат: » А преступление ее считается тяжким преступлением, хотя подлежит примирению, но отсрочка не предоставляется. Несмотря на то, что есть беременность и малолетний ребенок».

После инцидента в Жетысае чиновников также привлекли к ответственности. Не избежит наказания и отец, который якобы был в неведении того, что происходило с его девочками. В отношении него начато расследование по статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Не останутся безнаказанными и ответственные сотрудники школы, знавшие об этом инциденте. Уже сегодня заместитель акима района, директор и заместитель директора школы, классные руководители, в которых учились три сестры, привлечены к дисциплинарной ответственности.