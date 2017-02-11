Много лет торговые ряды загораживали пешеходные тротуары и препятствовали движению общественного транспорта. Вокруг «базара» постоянно образовывались «пробки», скапливался мусор.
Акимат города сумел положить конец «беспорядку» в самом центре мегаполиса. Решением суда, «базар» ликвидирован, а торговцам предложены цивильные места на официальной территории «Верхнего» рынка.
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7 Комментариев Включено "В районе «Верхнего» рынка города Шымкент сносят незаконный базар"
осталось еще на Спутнике снести оставшиеся строения и благоустроить сквер. Центр города.
Вообще по городу надо все стихийные «базары» сносить.
Надолго ли? https://t.co/FYRKDgyEUR
Поменяются Акимы и все вернется на свои круги…. Так было и так будет…)))
Красиво это хорошо, но жалко людей которые кормили семью и это был единственный доход у них. Надо было во первых разобраться с людми которые предоставляли им эти места и они там сидели не бесплатно.
Во первых хорошо конечно иметь чистый никому не мешающий базар и закупатся нормально! Но ВЕДЬ ПРАВДА ЧТО ЭТО САМЫЙ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БАЗАР КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ СТИХИЙНЫЙ! КОМУ ТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО ИХ РАСКИДАТЬ КУДА ТО А ПОТОМ С НИХ БРАТЬ ОГРОМНУЮ АРЕНДУ ЗА МЕСТО И НАЛОГИ!!! И МЫ БУДЕМ БРАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ ВДВОЕ!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=SkUR2YWWUBs