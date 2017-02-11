В районе «Верхнего» рынка города Шымкент сносят незаконный базар

Много лет торговые ряды загораживали пешеходные тротуары и препятствовали движению общественного транспорта. Вокруг «базара» постоянно образовывались «пробки», скапливался мусор.

Акимат города сумел положить конец «беспорядку» в самом центре мегаполиса. Решением суда, «базар» ликвидирован, а торговцам предложены цивильные места на официальной территории «Верхнего» рынка.