В районе «Верхнего» рынка города Шымкент сносят незаконный базар

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Снос стихийного рынка

Много лет торговые ряды загораживали пешеходные тротуары и препятствовали движению общественного транспорта. Вокруг «базара» постоянно образовывались «пробки», скапливался мусор.

Акимат города сумел положить конец «беспорядку» в самом центре мегаполиса. Решением суда, «базар» ликвидирован, а торговцам предложены цивильные места на официальной территории «Верхнего» рынка.

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7 Комментариев Включено "В районе «Верхнего» рынка города Шымкент сносят незаконный базар"

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Alexandr Golubev

осталось еще на Спутнике снести оставшиеся строения и благоустроить сквер. Центр города.

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13 часов 1 минута назад
Ochkarik

Вообще по городу надо все стихийные «базары» сносить.

Голос ЗА2-1Голос ПРОТИВ Ответить
10 часов 32 минут назад
Саида Турсуметова

Надолго ли? https://t.co/FYRKDgyEUR

Голос ЗА70Голос ПРОТИВ Ответить
10 часов 23 минут назад
наблюдающий

Поменяются Акимы и все вернется на свои круги…. Так было и так будет…)))

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 53 минут назад
Гульмира Пушаева

Красиво это хорошо, но жалко людей которые кормили семью и это был единственный доход у них. Надо было во первых разобраться с людми которые предоставляли им эти места и они там сидели не бесплатно.

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 21 минут назад
Не богач точно

Во первых хорошо конечно иметь чистый никому не мешающий базар и закупатся нормально! Но ВЕДЬ ПРАВДА ЧТО ЭТО САМЫЙ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БАЗАР КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ СТИХИЙНЫЙ! КОМУ ТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО ИХ РАСКИДАТЬ КУДА ТО А ПОТОМ С НИХ БРАТЬ ОГРОМНУЮ АРЕНДУ ЗА МЕСТО И НАЛОГИ!!! И МЫ БУДЕМ БРАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ ВДВОЕ!!!!!!

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 57 минут назад
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