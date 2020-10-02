В Шымкенте прошел очередной рейд по противостоянию стихийной торговле.

Стихийную торговлю по улице Толеби победить пока не получается. Торговцы, приезжающие из близлежащих районов города, привыкли продавать свои товары перед рынком.

Не смотря на запреты, составленные протоколы они продолжают торговлю прямо на тротуаре.

Сотрудники Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции г. Шымкента совместно с представителями районного акимата регулярно проводят рейды, но спустя время торговцы возвращаются.