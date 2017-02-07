10 февраля в Шымкенте состоится торжественное открытие автозаправочных станций «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе.
Программа франчайзинга DODO (Dealer Owned – Dealer Operated, что означает «Партнер владеет – Партнер управляет») направлена на поддержку одиночных автозаправочных станций и небольших частных сетей АЗС, которые в настоящее время испытывают затруднения в поставках нефтепродуктов, и дает им возможность продолжать свою деятельность в условиях рынка, сохранять рабочие места.
Это проект государственно-частного партнерства, призванный способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах.
В церемонии открытия примут участие представители акимата Южно-Казахстанской области, АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», а также глава ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».
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3 Комментариев Включено "В Шымкенте будут открыты АЗС «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе"
Когда на АЗС у бензина будет соответствовать октановое число???? Когда будем покупать не разбавленный бензин???? Когда будут на АЗС точно наливать купленный литраж??? КОГДА?????? КОГДА????????
Когда бабка станет дедкой))
В чем фишка? У нас заправок мало? Топливо на этих заправках дешевле?