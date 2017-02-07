В Шымкенте будут открыты АЗС «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе

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КазМұнайГаз

10 февраля в Шымкенте состоится торжественное открытие автозаправочных станций «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе.

Программа франчайзинга DODO (Dealer Owned – Dealer Operated, что означает «Партнер владеет – Партнер управляет») направлена на поддержку одиночных автозаправочных станций и небольших частных сетей АЗС, которые в настоящее время испытывают затруднения в поставках нефтепродуктов, и дает им возможность продолжать свою деятельность в условиях рынка, сохранять рабочие места.

Это проект государственно-частного партнерства, призванный способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

В церемонии открытия примут участие представители акимата Южно-Казахстанской области, АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», а также глава ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

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3 Комментариев Включено "В Шымкенте будут открыты АЗС «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе"

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2000
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наблюдающий
Гость
наблюдающий

Когда на АЗС у бензина будет соответствовать октановое число???? Когда будем покупать не разбавленный бензин???? Когда будут на АЗС точно наливать купленный литраж??? КОГДА?????? КОГДА????????

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
10 часов 37 минут назад
пил@дос
Гость
пил@дос

Когда бабка станет дедкой))

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
9 часов 22 минут назад
Kanat Danibekov
Гость
Kanat Danibekov

В чем фишка? У нас заправок мало? Топливо на этих заправках дешевле?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 50 минут назад
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