В Шымкенте будут открыты АЗС «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе

10 февраля в Шымкенте состоится торжественное открытие автозаправочных станций «КазМунайГаз» по франчайзинговой программе.

Программа франчайзинга DODO (Dealer Owned – Dealer Operated, что означает «Партнер владеет – Партнер управляет») направлена на поддержку одиночных автозаправочных станций и небольших частных сетей АЗС, которые в настоящее время испытывают затруднения в поставках нефтепродуктов, и дает им возможность продолжать свою деятельность в условиях рынка, сохранять рабочие места.

Это проект государственно-частного партнерства, призванный способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

В церемонии открытия примут участие представители акимата Южно-Казахстанской области, АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», а также глава ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».