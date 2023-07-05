Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев опроверг информацию об остановке трех нефтеперерабатывающих заводов.

Такое заявление он сделал во время посещения ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Мирзагалиев лично ознакомился с ходом производства и отгрузки горюче-смазочной продукции. Предприятие работает, выполняет возложенные на него задачи, имеет достаточный запас нефтепродуктов.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Ремонт установки каталитического риформинга, не повлиял на отгрузку продукции. Дефект на данном теплообменнике выявили во время планового ремонта, который проводился весной. На заводе заверили: запас нефтепродуктов есть. На сегодня переработка нефти составляет 10 тысяч 500 тонн в сутки, комплекс глубокой переработки — 3 тысячи 960 тонн,— сообщил руководитель предприятия.

Ерболат Кожабаев, президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«11 июля завершим ремонтные работы. Завод поставляет потребителям 2,5 тысячи тонн дизельного топлива, 3 тысячи тонн бензина и 114 тонн авиакеросина. Собранные на заводе запасы составляют 22-е тысячи тонн бензина, 35 тыс. тонн дизельного топлива».

Вышедший из строя теплообменник был установлен 13 лет назад. Руководство завода заказало новый. Его доставят в феврале следующего года.

С ходом производства ознакомился глава нацкомпании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Он отметил, что на данный момент ситуация под контролем и на Атырауском НПЗ, где произошла остановка систем и сейчас идёт планомерное восстановление технологического режима.

Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз»:

«Запасов нефтепродуктов в стране достаточно. Запасы дизельного топлива сегодня составляют 520 тонн, запасов хватит более 33 суток, запасов бензина — 320 тыс. тонн- на 22-23 суток. Авиакеросин 114 тыс. тонн. Сейчас ситуация на рынке ГСМ стабильная».

По словам председателя правления, Атырауский нефтеперерабатывающий завод запустят на днях. По данным главы «Казмунайгаза», сейчас отгрузка нефтепродуктов идет со всех НПЗ, в стране сформированы высокие запасы АИ-92 и дизтоплива.