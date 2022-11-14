Почему казахстанцам стоит принять участие в IPO «КазМунайГаз»?

Главной новостью фондового рынка Казахстана в эти дни является выход АО «НК «КазМунайГаз» на первичное размещение (IPO).

Далее мы разберем основные факты, на которые стоит обратить внимание инвесторам, задумывающимся над тем, чтобы принять участие в данном размещении.

Компания: АО «НК «КазМунайГаз»

Тикер: KMGZ /KMG

Потенциал роста: 52%

Целевая цена: 12 800 KZT

Цена размещения: 8 406 KZT

О компании

АО «НК «КазМунайГаз» – ключевая национальная компания Казахстана, главный вертикально-интегрированный нефтегазовый оператор в Республике Казахстан. «КазМунайГаз» занимается разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти. Статус национальной компании дает ей приоритеты в области недропользования – разработки нефтегазовых месторождений.

К тому же нефтегазовая отрасль является самой важной в экономике Казахстана, что обеспечивает «КазМунайГаз» привилегированное положение и позволяет рассчитывать на государственную поддержку в случае самого неблагоприятного развития событий.

Сильный фундамент из нефтяных активов. «КазМунайГаз» имеет большое количество ценных нефтегазовых активов. Главными из них в плане нефтедобычи являются АО «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», в которых национальная компания имеет 100%-ную долю. Также Группа имеет доли в трех мегапроектах. Их общая добыча составляет примерно 65% от всего производства нефти в Казахстане.

Эти проекты генерируют существенные денежные потоки, предполагают огромные запасы нефти и умеренный уровень лифтинг-затрат, что может подстраховать «КазМунайГаз» в период низких цен на нефть.

Кроме того, Группа владеет относительно высоким уровнем данных о доказанных и вероятных запасах нефти, а геологоразведочные работы на постоянной основе их пополняют. Резкий рост цен на «черное золото» в этом году позволит Группе нарастить свободный денежный поток и, вероятнее всего, увеличить дивиденды.

Перспективы роста. Национальная компания намерена и далее развивать традиционные направления бизнеса в сфере добычи углеводородов. В то же время в нефтепереработке она запускает новое производство. В частности, в этом году планируется запуск завода по выпуску полипропилена мощностью в 500 тыс. тонн. А к 2026 и 2027 гг. «КазМунайГаз» введет в эксплуатацию заводы по выпуску бутадиена и полиэтилена.

Кроме того, ТШО завершает программу расширения и в ближайшие 2 года нарастит нефтедобычу примерно на 45%, что значительно увеличит денежные потоки Группы.

Для получения консультации и подачи заявки на участие в IPO «КазМунайГаз» пройдите по ссылке ниже.

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