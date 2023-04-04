Реакция шымкентцев на повышение цен на дизель и бензин

Минэнерго вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении предельных цен на нефтепродукты, передает Otyrar.

Согласно документа цены на бензин и дизельное топливо значительно подорожают.Что говорят по этому поводу шымкентцы.

Очередь на этой заправке связана не с дефицитом топлива, а с пересменкой. И это, пожалуй, сейчас редкое исключение.

Водители говорят: в очередной раз столкнулись с нехваткой дизельного топлива в марте. Решительный шаг правительства – повысить предельные розничные цены на ГСМ — стал очередным ударом для автовладельцев.

Агажан Молдагалиев, житель г. Шымкента:

«С утра объехал три заправки, нет дизельного топлива. Хорошо здесь еще отпускают. Больше месяца мы катемся по АЗС порожняком. На многих заправках дизельное топлива отсутствует. Уще сообщение приходят: дизельное топливо и бензин подорожает. Если бы действия министрества энергтики решило бы положение с дефицитом. Сейчас на всё цены вырастут. Опять будет народ страдать»

На этой заправке уверяют: дизеля нет! По прежней цене продают только бензин.

Байдулет Торебеков сотрудник АЗС в г. Шымкенте:

«АИ-92-продаём по 173 тенге, дизельное топливо — 210 тенге. Цены на продукты подорожали еще до повышения цен на бензин и дизтопливо. Что теперь будет?! Итак живаем в долг. Заработная плата не меняется, а всё уже в разы подорожало. Как жить дальше, не знаем».

Уже со следующей недели, по новому приказу, при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, можно заливать до ста литров дизельного топлива в сутки. А для грузовых, специализированных автомобилей и автобусов — до трёхсот литров.

Кайыпбек Камбаров председатель ассоциации «Жанар-Жагармай»:

«С одной стороны повышение цен предотвратит дефицит, а с другой сторны я против повышения сразу на 11 процентов. Надо было с начала года по каждый месяц на 4 процента поднимать, тогда не было бы такого ажиотажа»

Теперь бензин марки Аи-92 будет стоить не больше двухсот пяти тенге, а дизельное топливо дойдет до двухсот девяносто пяти.

Нуржан Омирбеков, житель г. Шымкента:

«Теперь в разы опять поднимут цены на продукты питания, комуслуги и на всё остальное. То что министр говорит — повышение ГСМ на 11 процентов не ощутимо — может быть для него не ощутимо, но для народа, который и так всю зарплату тратит на питание, будет ощутимо».

В Правительстве заявили, что стоимость ГСМ никак не отразится ни на посевной кампании, ни на стоимости социально-значимых товаров и услуг.