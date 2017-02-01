В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова. В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.
Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов «Экстренного вызова» кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.
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Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте жуткого ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков. Мы следим за развитием событий.
Фото Ернара Балабекова.
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9 Комментариев Включено "В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей"
Сколько человек было в маршрутке?
Меньше лихачить надо. Водители как будто не людей возят а дрова 😠
Лишить прав и наказать!
Ужас, мы часто ездим с детками на 93, спасибо Богу что нас там небыло. Скорейшего выздоровления пассажирам.
Один Данияр ничего не сделает, когда его работнички на дорогах поборами занимаются. Сейчас так хорошо им стало, катаются туда — сюда, кого хотят, того и останавливают. Как бы ваши дпсники не разжирели в своих автомобилях. Ни кому не секрет, как ездят водители автобусов и маршруток, все они игнорируют ПДД. Это, как надо было ехать, что вылетели пассажиры из окон? Этих водителей (оба виноваты), если они остались живы надо посадить пожизненно, чтобы другим не повадно было.
Ну вот((( доигрались… Только в прошлой статье было про «байгу» автобусников, здесь уже и последствия! Идиоты!!!!! А невинные люди страдают( водители автобусов должны быть самыми дисциплинированными водителями, они в ответе не за одну жизнь!!!!
Во-первых, вечная байга пассажирского транспорта на дороге, во-вторых, битком набитые маршрутки… а в часы пик и автобусы переполненные едут
Я сам сегодня свидетелем был, по 42 маршрут. Не возможно стоять было, к дверям подходить только при полной остановке возможно при клике кондуктора «жылдам — быстрей»
Кошмар, ужас, а кто с детьми????!(((