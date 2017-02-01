В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова. В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.

Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов «Экстренного вызова» кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

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Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте жуткого ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков. Мы следим за развитием событий.

Фото Ернара Балабекова.