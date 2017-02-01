В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей

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В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова. В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.

Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов «Экстренного вызова» кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

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Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте жуткого ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков. Мы следим за развитием событий.

Фото Ернара Балабекова.

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9 Комментариев Включено "В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей"

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Алексей Полухин
Гость
Алексей Полухин

Сколько человек было в маршрутке?

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4 часов 46 минут назад
Насиба Исакова
Гость
Насиба Исакова

Меньше лихачить надо. Водители как будто не людей возят а дрова 😠

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3 часов 43 минут назад
Анастасия Нохрина
Гость
Анастасия Нохрина

Лишить прав и наказать!

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3 часов 36 минут назад
Анастасия Нохрина
Гость
Анастасия Нохрина

Ужас, мы часто ездим с детками на 93, спасибо Богу что нас там небыло. Скорейшего выздоровления пассажирам.

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3 часов 36 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Один Данияр ничего не сделает, когда его работнички на дорогах поборами занимаются. Сейчас так хорошо им стало, катаются туда — сюда, кого хотят, того и останавливают. Как бы ваши дпсники не разжирели в своих автомобилях. Ни кому не секрет, как ездят водители автобусов и маршруток, все они игнорируют ПДД. Это, как надо было ехать, что вылетели пассажиры из окон? Этих водителей (оба виноваты), если они остались живы надо посадить пожизненно, чтобы другим не повадно было.

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3 часов 20 минут назад
Missx
Гость
Missx

Ну вот((( доигрались… Только в прошлой статье было про «байгу» автобусников, здесь уже и последствия! Идиоты!!!!! А невинные люди страдают( водители автобусов должны быть самыми дисциплинированными водителями, они в ответе не за одну жизнь!!!!

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3 часов 2 минут назад
Саида Турсуметова
Гость
Саида Турсуметова

Во-первых, вечная байга пассажирского транспорта на дороге, во-вторых, битком набитые маршрутки… а в часы пик и автобусы переполненные едут

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2 часов 54 минут назад
Урдек Суймагамбетов
Гость
Урдек Суймагамбетов

Я сам сегодня свидетелем был, по 42 маршрут. Не возможно стоять было, к дверям подходить только при полной остановке возможно при клике кондуктора «жылдам — быстрей»

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2 часов 48 минут назад
Гюзель Кауленова
Гость
Гюзель Кауленова

Кошмар, ужас, а кто с детьми????!(((

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1 час 51 минут назад
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