В Шымкенте завершается восстановление квартир после взрыва в многоэтажке

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Власти Шымкента выполняют свои обещания и в квартирах дома № 63 микрорайона «Север», пострадавших от газового взрыва, полным ходом ведутся ремонтные работы. Рабочие бригады спонсоров уже вставили окна и двери, а также укрепили балконные панели, разрушенные от взрывной волной, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данияр Худайбергенов.

Как заверяют сотрудники Енбекшинского акимата, ситуация находится под постоянным контролем и уже в ближайшие дни хозяева смогут вернуться в свои квартиры.
О произошедшем взрыве жителям последнего подъезда 63-го дома сегодня напоминают лишь покореженные двери на лестничной площадке и запах гари. В самих квартирах уже несколько дней раздается звук работающих инструментов. Рабочие бригады ликвидируют последствия газового взрыва.

Бахыт Сыдыков, начальник отдела по работе с населением акимата Энбекшинского района: «В этом подъезде в результате взрыва пострадали две квартиры — были снесены пять дверей и окна. В тот же день здесь были установлены входные железные двери в квартирах. Тогда наибольший ущерб понесла эта 64-я квартира. После происшествия городское руководство рассмотрело вопрос о восстановлении квартиры при содействии спонсоров. Они возвели кирпичную стену и вставили окна. Остальной ремонт пообещал сделать хозяин 63-й квартиры, в которой произошёл взрыв…»

Оказанной помощью доволен и хозяин 64-й квартиры. Сегодня здесь идут заключительные работы и скоро семья сможет вновь вернуться домой.
Омирхан Исаев, хозяин квартиры: «Ребята вставили окна, восстановили балкон и установили двери. Работают понемногу, обещают всё доделать на этой неделе. Спасибо всем кто помогает нам!»

В 63-й квартире, где произошёл взрыв, восстановительные работы пока не начинались. Хозяин жилища пострадал от взрыва и сейчас находится в ожоговом отделении Центра гипербарической оксигенации. Восстанавливать квартиру соседей помогают его друзья.

«Это наш друг, мы с ним раньше работали, — рассказывает мастер, — Случилась вот такая беда и мы помогаем, ставим окна, двери. Сейчас будем пола на балконе делать, утеплять. Восстанавливаем квартиру, все нормально…»

По заверениям властей, существенных нарушений конструкций в результате взрыва дом не понёс, поэтому жильцам подъезда ничего не угрожает. Ситуация держится под контролем.

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